TESK: Zincirlerde daha fazla ürün sınırlansın

Ticaret Bakanlığı’nca görüşe açılan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı ile Alışveriş Merkezleri ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı’na ilişkin değerlendirmede bulunan Palandöken, bu konuda yıllardır mücadele verdiklerini söyledi.

60 meslek etkileniyor

Palandöken, mevcut kanunun 2015’te kabul edildiğine dikkati çekerek, yasada gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazaların pazar günleri açılış saati ve zincir mağazalarda satılacak ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin esnaf ve sanatkârların mağduriyetini gidermek bakımından son derece yetersiz görüldüğünü ifade etti. Palandöken, AVM’lerin ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 olarak belirlenmesinin, resmi tatiller ile pazar günleri kapalı olmasının sağlanmasının, zincir mağazaların sattıkları ürünlere esnaf ve sanatkarların sattığı ürünler yönünden sınırlama getirilmesinin esnaf ve sanatkârların mağduriyetini giderebileceğini dile getirdi.

Palandöken, zincir mağazalar açılmadan önce bölgedeki esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ile ticaret odasından görüş alınmasını istedi. Palandöken, şunları kaydetti: “Zincir mağazaların ürün yelpazesi çok geniş olduğundan 60 meslek dalında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârın ticari faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Gıda sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazaların bu amaca uygun olarak faaliyetlerini sürdürmelerini teminen yapılan düzenleme ile satacakları ürünlere sınırlama getirilmesi esnaf ve sanatkâr işletmeleri açısından yararlı olacaktır.”

1500 m2 kriteri

Palandöken, kanun taslağındaki zincir mağazalardaki ürün sınırlandırmalarının genişletilmesi gerektiğini belirterek, “Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar ile satış alanı 1500 metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç olmak üzere, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamulü, alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik vb.), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünleri satışı yapılmamalı” diye konuştu.

10 bin kişiye bir zincir

Palandöken, zincir marketlerin yalnızca nüfusu 10 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilmesi gerektiğini bildirdi. Palandöken, 20 bin kişiden sonraki her 10 bin kişi başına en fazla bir zincir market açılışına izin verilmesi önerisinde bulundu. Palandöken, zincir market açılışı kriterlerini şöyle sıraladı:

“Bakkal, büfe, market, şarküteri, manav ve kuruyemişçi gibi gıda sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr işletmeleri ile arasında kapıdan kapıya en az 500 metre mesafe bulunmalı, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketler sokaklarda açılmamalı, iki zincir market arasında kapıdan kapıya 2 bin metre mesafe bulunmalı.”