TESK’ten bandrolsüz  içkiye karşı uyarı geldi

Palandöken, yazılı açıklamasında, “merdiven altı” üretilen kaçak alkollü içkinin can aldığına dikkati çekti. Palandöken, yeni düzenlemeyle etil alkole ulaşımın önünün kapandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Kasım sonu itibarıyla da evsel kullanım amaçlı etil alkol yerine yalnızca denatüre edilmiş yani acılaştırılmış ve alkol yapımına uygun olmayan genel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılabilecek.”