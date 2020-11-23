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23.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

TESK’ten bandrolsüz  içkiye karşı uyarı geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, bu ay sonu itibarıyla evsel amaçlı etil alkolün  raflardan kaldırılacağını belirterek, “Vatandaşlarımız daha bilinçli olmalı ve merdiven altı sahte alkol yerine, bandrollü şişeleri tercih etmeli” ifadesini kullandı.

TESK’ten bandrolsüz  içkiye karşı uyarı geldi

 

Palandöken, yazılı açıklamasında, “merdiven altı” üretilen kaçak alkollü içkinin can aldığına dikkati çekti. Palandöken, yeni düzenlemeyle etil alkole ulaşımın önünün kapandığının  altını çizerek, şunları kaydetti:

“Kasım sonu  itibarıyla da evsel kullanım amaçlı etil alkol yerine yalnızca denatüre edilmiş  yani acılaştırılmış ve alkol yapımına uygun olmayan genel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yapılabilecek.”

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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