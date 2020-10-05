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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK’ten ‘organik ürün’ sahtekârlığı uyarısı
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    05.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TESK’ten ‘organik ürün’ sahtekârlığı uyarısı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medyada ve bazı e-ticaret sitelerinde  “organik”, “yöresel”, “hakiki” gibi tanımlarla sahte ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirterek, “İnternetten ya da merdiven altı yerlerden bu ürünler rastgele alınmamalı, doğrudan kendi bildiğimiz bir üreticiden ya da tanıdığımız  esnaftan alınmalı” dedi.

    TESK’ten ‘organik ürün’ sahtekârlığı uyarısı

    İnternetten veya merdiven altı şekilde tezgahlarda bağışıklık güçlendirmeye yardımcı iddiasıyla ürünler satıldığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

    “Organik, doğal ya da yöresel yazılarak köy ekmeği, peynir, tereyağı,  saman yapıştırılmış yumurta, tatlandırıcı kullanılmış bal, reçel gibi birçok gıda ürünü satılıyor. Özellikle sosyal medyada ve e-ticaret sitelerinde reklamlar yapılarak, ‘organik’, ‘yöresel’, ‘hakiki’ gibi tanımlarla müşteri kazanmaya  çalışılıyor. Kelime oyunu yaparak sahte ve hileli ürünleri piyasaya sürenler son dönemde arttı. Oysa ki doğal, yöresel veya organik ürün birbirinden tamamen  farklı sistem ya da üretim aşamasından, birçok sertifika, izin, denetimle vatandaşa ulaştırılır.”

    Yöresel ve organik ürünlerin fiyatından ve bir satıcıda çok sayıda bulunmamasından belli olacağını ifade eden Palandöken, tüketicilere bu ürünlerin rastgele değil, bilinen üretici ya da tanıdık esnaftan alınması çağrısında bulundu.

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