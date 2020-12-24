‘Tesla’sın dedi randevu vermedi!

Amerika elektrikli oto devi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketi bir ara ABD’li teknoloji devi Apple’a satmayı düşündüğünü ancak Apple CEO’su Tim Cook’dan randevu alamadığını açıkladı. Musk salı günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, Tesla’yı şu andaki değerinin 10’da 1’i olduğu dönemde Apple’a satmayı planladığını ancak Apple CEO’su Tim Cook’tan randevu almayı başarmadığını yazd. Şu an Tesla’nın piyasa değeri 616 milyar doları buldu. Musk, o dönem geniş kitlelere hitap eden ilk araçları olan Model 3’ün en karanlık günlerini yaşadığını da hatırlattı.

Ancak o günlerden beri dünyanın en değerli otomobil üreticisi haline gelen Tesla’nın hisseleri sadece bu yıl yüzde 665 değer kazandı. Bu arada Musk’ın tweet’i Apple’ın kendi elektrikli otomobilini piyasaya sürmeyi düşündüğü haberlerinin ardından geldi.

Apple’ın 2024 hedefi

Reuters Apple’ın sürücüsüz araç teknolojisinde mesafe katederken 2024 yılında kendi geliştirdiği pillerle binek araç üretimine başlamayı hedeflediğini yazdı. Buna göre Apple 2014 yılından beri Titan adlı proje kapsamında sıfırdan otomobil geliştirme çalışmaları yürütüyor. Geçmişte Tesla’da da çalışan Doug Field 2018 yılında projenin başına geçmişti. Apple’ın araç geliştirme çalışmaları hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Reuters’a şirketin projede mesafe katettiğini ve tüketicilere yönelik araç üretimine başlamayı hedeflediğini söyledi. Kaynaklardan biri Apple’ın araç stratejisinin temel unsurlarından birinin maliyetleri radikal şekilde düşürecek ve araç menzilini artıracak batarya tasarımı olduğunu ifade etti.

Apple’ın aracı montajını başka bir şirkete yaptırmayı değerlendirdiğini belirten kaynak Apple’ın ısı sorunu olan lityum-iyon piller yerine lityum-demir fosfat (LFP) piller tercih edeceğini de söyledi.

‘Zorlu rakip olur’

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess, Apple’ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirtti. Diess, profesyonel iletişim ağı LinkedIn’de, akıllı telefon üreticisi Apple’ın tüketiciler için 2024’e kadar otonom araç geliştireceğine yönelik haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Apple’ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirten Diess, “Sektörümüzdeki değişimi kesinlikle hızlandıracak ve yeni beceriler getirecek yeni rakipler bekliyoruz. İnanılmaz değerleme ve kaynaklara hemen hemen sınırsız erişim, bizde büyük saygı uyandırıyor” dedi.