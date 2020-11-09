Tezgâhta palamudun yerini istavrit alıyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA’ya açıklamada, palamuttan sonra istavritin de balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Vatandaşların bu yıl palamuda doyduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, “Son günlerde de balıkçıların ağlarına istavrit ve hamsi takılmaya başladı. Diğer mevsim balıkları da tezgâhlarda satılıyor. Vatandaşların tercihi daha çok istavrit oluyor” dedi.

Kilosu 40 lira

Tekirdağ’da balıkçılık yapan Hasan Erol da havaların soğumasıyla tezgahlarda balık çeşidinin artmasını beklediklerini dile getirdi.

Satışlardan memnun olduklarını anlatan Erol, “Palamudun bitmesiyle istavrit, hamsi, çinekop ağlara takılmaya başladı. Şimdi bunlara daha çok talep var. Hamsi 40 - 50 liradan aşağı düşmedi. İstavritte iriliğine göre fiyatı değişiyor. Şu anda 40 liradan satılıyor” diye konuştu.