The Ritz-Carlton Residences’ta satışlar başladı

Gayrimenkul ve turizm yatırımlarına Türkiye’de ve uluslararası ortaklıklarıyla da dünyada önemli işlerle devam eden Bilgili Holding, İstanbul Nişantaşı’ndaki hayat bulacak The Ritz-Carlton Residences, İstanbul ile turizm sektöründeki hizmet kalitesi ve lüks deneyim anlayışını rezidans projesindeki ev sahipleri için de sunacağına dikkat çekti.

Proje, TO Design Studio’nun kurucusu, Tanju Özelgin tarafından tasarlanarak hayata geçirilirken, iç mekan konsepti ise Mahmut Anlar’ın Geo_ID firması imzasını taşıyor. Lüks otel deneyimini ev sahiplerine yaşatmayı amaçlayan projede, 7/24 concierge ve vale hizmeti, brasserie, çocuklar için oyun alanları ve evcil hayvan bakım hizmetleri; kişiye özel gösterim için sinema, sanat atölyesi, spa-masaj gibi bakım alanları, profesyonel ev temizlik ekibi gibi pek çok donatı bulunduracak.

Hedef Mart 2022

Projede 31 farklı tip ünite bulunuyor. 22 kattan oluşan tasarım binada; 1+1’den 4+1’e rezidansların yanı sıra, bahçe dubleksleri ve penthouse’lardan oluşan farklı tiplerde toplam 121 ünite yer alıyor. The Ritz Carlton Residences, İstanbul’da satışlar başlarken, Mart 2022’de yaşamın da başlayacağı belirtildi.