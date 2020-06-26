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    HaberlerEkonomi Haberleri THY, 16 Temmuz'da İran seferlerine başlıyor
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    26.06.2020 - 12:09 | | DHA

    THY, 16 Temmuz'da İran seferlerine başlıyor

    Koronavirüs nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın (THY) Temmuz ayı uçuş takvimi belli oldu. THY, 16 Temmuz itibariyle İran'ın başkenti Tahran'a tarifeli seferlere başlayacak.

    THY, 16 Temmuz'da İran seferlerine başlıyor

    Temmuz ayı uçuş planı ile ilgili olarak (THY) resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada , "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Temmuz 2020’ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi temmuz ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız" denildi.

    Sayıları her geçen gün artıyor! Günden güne çürüyorlar...Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.
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