THY 2021'e umutla bakıyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 2020'nin, 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük küresel kriz olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun yıllar unutulması zor bir dönem olduğu belirtildi.

Küresel krizden büyük ölçüde olumsuz etkilenen havacılık sektörü paydaşlarının, yeni yıl itibarıyla 2020 öncesine dönüş için çaba harcayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en başarılı hava yolu şirketleri arasında olan THY, pandemi sürecinde kriz yönetme başarısı ile ayrışan hava yollarından birisi olurken, kriz sonrası dönem için yaptığı yatırımlarla da sektördeki başarılı konumunu güçlendirecek. Bayrak taşıyıcı marka THY, misafirlerinin seyahat sağlığı ve güvenliğini ön planda tuttuğu pandemi sürecinin her aşamasında, ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakın temas içerisinde oldu. Dijital dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlanarak seyahatin her aşamasında teması azaltan ve işlemleri kolaylaştıran uygulamalar hayata geçirildi. Küresel marka, 2020 yılının ikinci yarısı itibarıyla yeniden başlayan uçuşlarda misafirlerine sunduğu güvenli seyahat standartları ile uluslararası gökyüzünde en çok yer alan şirketlerden birisi oldu."

Aycı, 2020'nin sektörün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıl olduğunu vurguladı.

"Bu süreçten ileriye doğru adımlar atarak çıktık"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en büyük şirketlerinin, çok büyük kayıplar karşısında devletlerine yaslanmak zorunda kaldığı bir dönem yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyadaki bu büyük milli bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Biz THY olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda son noktasını koyduğumuz sendikalarla olan süreci tamamlayarak, çalışanlarımızla belli bir ücret indirimi karşılığında, çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakarlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık. Hiç kimseyi işten çıkarmadan, arkada bırakmadan bu süreci; markamıza, şirketimize, bayrağımıza, birbirimize ve ailemize dört elle sarılarak bu süreçten kuvvetlenerek çıkmak ve fırsatları değerlendirmek anlamında ileriye doğru adımlar atarak çıktık. Ben bu noktada tabii ki bize büyük desteğini sunan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve İçişleri Bakanlığımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz çalışanlarımız oldu. Bazı pilot arkadaşlarımızı ve diğer birimlerden arkadaşlarımızı kaybettik. Mesai arkadaşlarıma ve ailelerine baş sağlığı diliyorum, mekanları cennet olsun."

Aycı, bu dönemde yeni adımlar atmayı da ihmal etmediklerini, gelişmelere süreç içerisinde çok hızlı uyum gösterdiklerini, yardım paketleri organizasyonları ve tahliye seferleri yaptıklarını bildirdi.

Çin'e 102 ton yardım ve tıbbi malzeme için uçak göndermeyi ihmal etmediklerini belirten Aycı, devletin bu anlamdaki desteğine THY olarak da katkı sağladıklarını, bu süreçte dünyadaki diğer hava yolu şirketleri gibi uçakları ciddi anlamda yere indirmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

İlker Aycı, bu yolcu uçaklarının bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdiklerini, kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldiklerini aktardı.

"Avrupa'nın en çok uçan hava yolu şirketi durumundayız"

Yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü ve başlatan olduklarına dikkati çeken Aycı, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre, Avrupa'nın en çok uçan hava yolu şirketi durumundayız. Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin, pandemi sürecinde de kendi bölgesinde ve Avrupa'da en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Tabii ki bu zor günlerde, dünyada da en çok uçan 5. şirket olmayı başardık. Amerika’daki 'beş yıldızlı global hava yolu' olarak seçilme ve 'Avrupa’nın en iyi kargo şirketi' ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da THY yine başarıyla kapatmayı başardı.

Turkish Cargo, bugün de yine önemli bir görevi ifa ediyor. Dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor ve bütün dünyanın aşılanmasında, bu hastalığın yenilmesinde, pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor. Avrupa'da en çok giderlerini kısan ve en fazla tasarruf sağlayan şirket olmayı da başardık. Giderlerimizi yüzde 53 kısarak bu anlamda Avrupa'daki lider şirket olduk. Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında; Avrupalı taşıyıcılar, THY'den 10 kat daha fazla zarar ettiler. Zararları bizden çok daha büyük oldu."

İlker Aycı, Türkiye’ye hizmet ihracatında en önemli döviz getirici şirket olarak 1 numarayı alan THY ailesinin sorumluluğunu bu alanda da yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

"THY, Türkiye'nin 5 büyük istihdam şirketinden biri"

Tüm şirketleri ve 65 bin istihdamla birlikte THY'nin, Türkiye'nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldiğini vurgulayan Aycı, şunları kaydetti:

"Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi THY Kargo'dur. Aşının yayılması ve gelişmesiyle pandemi sürecinin de yavaş yavaş geriye doğru gideceğini umut ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarıma, tüm iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza bir kere daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Mutlu bir yıl diliyorum. Mutlu bir 2021 diliyorum. Hastalıklardan, kazalardan, belalardan, afetlerden uzak güzel yıl bir geçsin dileklerimle; bereketli ve sağlıklı bir yıl olsun."