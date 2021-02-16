THY, Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 383 günlük uçuşla Air France takip etti.
Pegasus Havayolları ise günlük 263 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.
Türkiye-ABD görüşmesinin perde arkası! Fotoğraflar ve deliller gösterildiGara operasyonu sonrası yaşananlar Türkiye'nin bir numaraları gündem maddesi. Dün Ankara'da ABD ile çok yoğun bir Gara operasyonu trafiği yaşandı. ABD'nin operasyonda şehitler için yaptığı açıklamayı düzeltmesiyle sonuçlanan o trafikte neler yaşandı? Ne mesajlar verildi? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova detayları aktardı...