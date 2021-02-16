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16.02.2021 - 11:48 | | AA

THY, Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı

Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer almayı sürdürdü.

THY, Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 383 günlük uçuşla Air France takip etti.

Pegasus Havayolları ise günlük 263 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.

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