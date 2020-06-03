THY bu ay Avrupa’yla Anadolu’yu bağlayacak

THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, Avrupa’dan Anadolu’nun dört bir yanına direkt uçuşlar yapılacak. 127 ülkeye tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart’ta durduran THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor.

THY, olağanüstü süreç sonrasında yolcuların beklentilerine yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.



Yepyeni rotalar



Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içinde adımlar atan THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü. Uçuş güvenliği ve sağlığı en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerini analiz ederek Avrupa’da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.



THY, yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel - Gaziantep, Hannover - Diyarbakır, Salzburg - Ordu / Giresun, Frankfurt - Elazığ, Amsterdam - Kayseri uçuşları, bu yıl yaz için planlandı ve biletler satışa açıldı.

Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya’da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre’de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya’da Viyana ve Salzburg, Hollanda’da Amsterdam; Danimarka’da Kopenhag ve İsveç’te Stockholm olarak belirlendi.



Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu - Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum - Dalaman olarak sıralandı.





Memlekete ‘kısa yol’

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız” dedi.