BİST108.0970.00EURO7.530.42USD6.700.02ALTIN372.83-2.13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri THY bu ay Avrupa’yla Anadolu’yu bağlayacak
    ABONE OL
    03.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY bu ay Avrupa’yla Anadolu’yu bağlayacak

    Türk Hava Yolları (THY), 18 Haziran’dan itibaren Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceğini bildirdi.

    THY bu ay Avrupa’yla Anadolu’yu bağlayacak

    THY Basın Müşavirliği açıklamasına göre, Avrupa’dan Anadolu’nun dört bir yanına direkt uçuşlar yapılacak. 127 ülkeye tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart’ta durduran THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor.
    THY, olağanüstü süreç sonrasında yolcuların beklentilerine yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

    Yepyeni rotalar

    Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içinde adımlar atan THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü. Uçuş güvenliği ve sağlığı en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerini analiz ederek Avrupa’da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

    THY, yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel - Gaziantep, Hannover - Diyarbakır, Salzburg - Ordu / Giresun, Frankfurt - Elazığ, Amsterdam - Kayseri uçuşları, bu yıl yaz için planlandı ve biletler satışa açıldı.
    Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.
    Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya’da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre’de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya’da Viyana ve Salzburg, Hollanda’da Amsterdam; Danimarka’da Kopenhag ve İsveç’te Stockholm olarak belirlendi.

    Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu - Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum - Dalaman olarak sıralandı.

    Memlekete ‘kısa yol’

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız” dedi.

    Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da hareketli anlar! 4 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

    İstanbul'da hareketli anlar! 4 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    TIR devrildi, İstanbul-Bursa karayolu trafiğe kapandı

    TIR devrildi, İstanbul-Bursa karayolu trafiğe kapandı

    Sıradaki Haber