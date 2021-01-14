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14.01.2021 - 18:35 | | Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)

THY dün uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı

Türk Hava Yolları( THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın yayımladığı verilere göre 543 uçuşla dün itibariyle Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

THY dün uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı

 

"DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYE HALA BİZ UÇUYORUZ"

 EUROCONTROL, 13 Ocak Çarşamba  gününe ilişkin trafik verilerini açıkladı. Buna göre THY,  gerçekleştirdiği 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ekşi, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman fakat; Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. Aşı ile inşaallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Araç hurdaya döndüTunceli'de kamyonet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazadan Akbulut çifti olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de feci kazada yaralandı.
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