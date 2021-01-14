THY dün uçuş sayısıyla Avrupa'nın zirvesine çıktı

"DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYE HALA BİZ UÇUYORUZ"

EUROCONTROL, 13 Ocak Çarşamba gününe ilişkin trafik verilerini açıkladı. Buna göre THY, gerçekleştirdiği 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ekşi, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman fakat; Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. Aşı ile inşaallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.