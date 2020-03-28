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    28.03.2020 - 23:44 | | DHA

    THY Genel Müdürü EkÅŸi: Pazar gününe sefer planlanmamÄ±ÅŸtÄ±r

    Corona virÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± durduran iÃ§ hatlarda ise 14 noktaya uÃ§ma kararÄ± alan TÃ¼rk Hava YollarÄ±, istisnai seferler hariÃ§ yarÄ±n iÃ§ hat seferi planlamadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

    THY Genel Müdürü EkÅŸi: Pazar gününe sefer planlanmamÄ±ÅŸtÄ±r

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    Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir aÃ§Ä±klama yapan TÃ¼rk Hava YollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bilal EkÅŸi, Sevgili yolcularÄ±mÄ±z Pazar gÃ¼nÃ¼ iÃ§ hatlarda (istisnai seferler hariÃ§) sefer planlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. LÃ¼tfen Web sitemizden ve Ã§aÄŸrÄ± merkezimizden sefer olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ediniz" dedi.Â 

    THY VE Ä°GA'DAN YETKÄ°LÄ°LER OLACAKÂ 

    Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda havayolu ve yurt dÄ±ÅŸÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nda seyahat izin belgesi isteneceÄŸinin ve Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda seyahat belgesi dÃ¼zenleneceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine Ä°stanbul HavalimanÄ± MÃ¼lki Ä°dare AmirliÄŸi, Ä°stanbul HavalimanÄ± Ä°ÅŸletmesi Ä°GA ve THY yetkililerin de yar alacaÄŸÄ± bir baÅŸvuru merkezi oluÅŸturulacak.

      Harem Otogar Ä°ÅŸletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararÄ± aldÄ±Harem Otogar Ä°ÅŸletmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mücadele kapsamÄ±nda alÄ±nan "ÅŸehirler arasÄ± seyahat kÄ±sÄ±tlamasÄ±" kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.
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