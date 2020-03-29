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    HaberlerEkonomi Haberleri THY Genel Müdürü Ekşi'den Ankara uçuşlarına ilişkin açıklama
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    29.03.2020 - 17:41 | | DHA

    THY Genel Müdürü Ekşi'den Ankara uçuşlarına ilişkin açıklama

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'dan 10 farklı şehre gerçekleşecek tarifeli uçuşları açıklarken, seyahat belgesine sahip olan yolcuların 4 saat önceden havalimanına gelmeleri konusunda uyarıda bulundu.

    THY Genel Müdürü Ekşi'den Ankara uçuşlarına ilişkin açıklama

    30 Mart - 17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanından 10 şehre yapılacak seferler açıklandı.  Buna göre Ankara'dan İzmir, Antalya, Trabzon, Van, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Samsun'a seferler gerçekleştirilecek. Bu seferlere bilet satışları sadece uçuşun olduğu havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolcular yararlanabilecek.  Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdür Bilal Ekşi, "Ankara'dan gerçekleştirilecek İÇ HAT uçuşlarına ait tarife ve duyuru aşağıdaki adreste olup, yolcularımızın SEYAHAT İZİN BELGESİNE sahip olmaları ve uçuş saatinden 4 SAAT ÖNCE bilet işlemleri için Havalimanına gelmeleri önem arz etmektedir" dedi.

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