18.02.2021 - 23:53 | | AA
THY günlük 590 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini korudu
Türk Hava Yolları (THY), 11-17 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 590 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini korudu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL,) 11-17 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 590 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 373 günlük uçuşla Air France takip etti.
Pegasus Havayolları ise günlük 255 uçuşla listede 4. sırada yer aldı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çılgın Türkler! Avrupa hava sahasında yapılan sefer sayısında açık ara öndeyiz." ifadelerini kullandı.
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