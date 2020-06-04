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    04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY hijyeni uçuruyor

    Türk Hava Yolları (THY), koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm uçuşlarında yolcularına “hijyen seti” vermeye ve uçuş boyunca gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulanmasından sorumlu “hijyen uzmanı” kabin memurlarını görevlendirmeye başladı.

    THY hijyeni uçuruyor

    Hijyen setinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunuyor. Hijyen uzmanların da bu setleri sunumundan ve gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulamasından sorumlu olacak.

    Hijyen uzmanı kabin memurları, uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışacak, tek görevleri yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasına odaklanmak olacak.

    Uçak içi hareketliliğin azaltılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasından da sorumlu olan hijyen uzmanı, yolcuların maske kullanımını da takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlıyor. Hijyen uzmanı, tuvalet kullanımı sırası oluşmaması için yolculara yönlendirmelerde de bulunuyor.

    Güvenli ve rahat seyahat

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, sağlıklı ve güvenli yolculuk için tüm temas noktalarında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Güvenli seyahat standartlarını bilim insanlarının yönlendirmelerine göre genişlettiklerini kaydeden Aycı, “Hijyen uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz” dedi.

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