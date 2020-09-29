BİST1.120-0.14EURO9.201.14USD7.840.54ALTIN476.630.93
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama
    ABONE OL
    29.09.2020 - 17:37 | | AA

    THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama

    Türk Hava Yolları (THY), Azerbaycan'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    THY'den Azerbaycan uçuşlarına ilişkin açıklama

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'daki hesabından Türkiye ile Azerbaycan arasında süren tarifeli uçak seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

    Üstün, "Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

    Kadıköy'de dolu kuşların ölmesine neden olduKadıköy'de etkili olan sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle birçok nokta beyaza bürünürken, çok sayıda kuşun öldüğü görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Simav'da ağaçtan düşen 2 kişiden 1'i öldü diğeri yaralandı

    Simav'da ağaçtan düşen 2 kişiden 1'i öldü diğeri yaralandı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücretler eksik ödeniyor...

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

    Kuran kursunda dayak görüntüleri sonrası flaş gelişme

    Kuran kursunda dayak görüntüleri sonrası flaş gelişme

    Sıradaki Haber