BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: THY’den ‘bilet değişikliği’ duyurusu
    ABONE OL
    06.06.2020 - 15:26 | | İHA

    Son dakika haberler: THY’den ‘bilet değişikliği’ duyurusu

    Son dakika haberlere göre, Türk Hava Yolları (THY), korona virüs salgını kaynaklı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler nedeniyle, pandemi öncesi planlanmış uçuşların iptalinden dolayı “yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır” duyurusunda bulundu.

    Son dakika haberler: THY’den ‘bilet değişikliği’ duyurusu

    Havacılık sektörünü küresel ölçekte durma noktasına getiren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları’nı da ciddi oranda etkiledi. Pandemi öncesinde planlanan seferleri ise ülkelerin virüs kaynaklı aldıkları yasaklarla birlikte iptal edilmek zorunda kaldı. Uçuşları iptal olan yolcular merakla yasakların sona ereceği günü beklerken, Türk Hava Yolları da konuya ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından duyuruda bulundu.

    “Yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır”

    THY’den yapılan duyuruda, “Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir. Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerini ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve çağrı merkezlerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz” açıklamasına yer verildi.

    Ağlamasından rahatsız olduğu bebeği yastıkla boğan bakıcı kameradaUkrayna'da bir kreşte görevli bakıcı, bebeğin ağlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle yastıkla boğarak ölümüne neden oldu. Bakıcının kusmadan dolayı öldü dediği olay evdeki güvenlik kamerası görüntüleriyle gün yüzüne çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! 10 Nisan'dan bugüne bir ilk! Uçtular...

    Son dakika! 10 Nisan'dan bugüne bir ilk! Uçtular...

    İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

    İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde bıçakladı

    Sokak ortasında vahşet! Herkesin gözü önünde bıçakladı

    Sıradaki Haber