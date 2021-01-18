MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri THY’den buzlanmaya ‘de-icing’ önlemi
ABONE OL
18.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

THY’den buzlanmaya ‘de-icing’ önlemi

THY, İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçaklarda buzlanmayı önlemek için “de-icing” işlemi uyguluyor.

THY’den buzlanmaya ‘de-icing’ önlemi

THY açıklamasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliğini riske atmamak adına çeşitli önlemler alındığı, uçaklara iniş-kalkış öncesi ve sonrasında “de-icing” ve “anti-icing” yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, uçağı buzlanmanın ve soğuğun olumsuz etkilerinden korumak için yapılan işlemle, uçağın dış yüzeyinde bulunan buz, don ve karın buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlendiği, özellikle kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın temizlenmesinin uçuş emniyetini güvenli hale getirdiği kaydedildi.

125 uçağa uygulandı

Bu kapsamda İstanbul’da ilk karın yağdığı 15 Ocak Cuma günü 51 uçak, 16 Ocak’ta 23 uçak, dün ise 51 uçağa de-icing işlemi uygulandığı vurgulanan açıklamada, üç günlük sürede toplamda bu işlemin yapıldığı uçak sayısının 125 olduğu belirtildi.

Bu işlemlerin soğuk ve karlı havanın etkili olduğu süre boyunca devam edeceği ifade edilen açıklamada, olumsuz havaya karşı alınan önlemler sonucu genel olarak operasyonda bir aksama yaşanmadığı kaydedildi.

Yapılan işlemlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise “Kanatlarını açmış kar tanelerine doğru uçmaya hazırlanan uçaklarımızı soğuktan koruyoruz. Onlara güvenli seyahatiniz için bu günlerde biraz daha özel ilgi gösteriyoruz” dedi.

THY’den buzlanmaya ‘de-icing’ önlemi


Evinin bahçesine midibüs girdiİstanbul Ümraniye’de yoğun kar yağışının etkisiyle kaygan zeminde freni boşalan yolcu midibüsü, sokakta bulunan 3 araca çarparak, çevre duvarını yıktığı evin bahçesine girdi. Eve çarpmadan durabilen midibüs, evde bulunanların panik yaşamasına yol açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Kar yağışı ne zamana kadar sürecek? Hava durumu: Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Son dakika... Kadın doktorların kabusu oldu! 'Cinsel saldırının arifesinde'

Son dakika... Kadın doktorların kabusu oldu! 'Cinsel saldırının arifesinde'

Sıradaki Haber