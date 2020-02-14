THY'den gençlere yönelik istihdam atağı
Türk Hava Yolları(THY) gençlere yönelik iki alım ilanı yayınladı. İlanlara başvurular başlarken, "AIRSTARTER" adını verdiği program kapsamında THY'nin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere verdiği ilanlar 1 Mart 2020 tarihine kadar yayında kalacak.1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyenler ilanlara başvurabilecek.
Türk Hava Yolları'nın(THY) büyüyen filosuna paralel olarak çalışan sayısı da hızla artıyor. Bugün 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 270 uluslararası olmak üzere dünyanın 127 ülkesindeki 319 noktaya uçan THY'nin gençlere yönelik yayınladığı iki ilana başvurular başlarken, ilanların detayları şöyle duluruldu:
ARANAN GENEL KRİTERLER ŞÖYLE;
"T.C. vatandaşı olmak
Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
01.01.1994 ve sonrasında doğmuş olmak
En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek
(Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenimine devam eden ve yazılım alanında uzmanlaşmak isteyen adaylarımız AIRSTARTER BT ilanımıza başvurabilir.)
100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek
İstanbul ve Ankara’daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek
İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak)"
ÇALIŞMA DÖNEMİ ŞÖYLE DUYURULDU
"AIRSTARTER Programı kapsamında istihdam edilen kişilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken kısmi süreli olarak çalışma fırsatı sunulacaktır. Süreci başarıyla tamamlayarak kısmi süreli istihdam edilen kişilerin Temmuz 2021 tarihinde mezun olmaları gerekmektedir. Yeni mezun ihtiyacı kapsamında, kısmi süreli çalışma sürecini başarıyla tamamlayan kişilerin süreç sonunda tam zamanlı istihdamı da değerlendirilecektir."
ARANAN NİTELİKLER
"Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan
Ekip çalışmasına yatkın
Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip
Araştırmaya ve öğrenmeye açık
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek
MS Office araçlarını iyi seviyede bilen part-time çalışma arkadaşları arıyoruz."
ÇALIŞMA ALANLARI NERELER OLACAK
Türk Hava Yolları, kariyerine başlamak isteyenlere AIRSTARTER Programı ile birbirinden farklı alanlarda Part-Time çalışma imkânları sunacağını duyurdu.
AIRSTARTER Programı ile Part-Time çalışabilecek başkanlıklar şöyle
İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri
İstihdam Başkanlığı
Eğitim Başkanlığı
Personel Yönetimi Başkanlığı
Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı
Uçuş Eğitim Başkanlığı
Kalite & Teknik
Kalite Güvence Başkanlığı
Teknik Başkanlık
Mali
Finans Başkanlığı
Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı
Genel Satınalma Başkanlığı
Operasyon
Entegre Operasyon ve Kontrol Başkanlığı
Güvenlik Başkanlığı
Kurumsal Emniyet Başkanlığı
Yer İşletme Başkanlığı
Uçuş İşletme Başkanlığı
Planlama
Ekip Planlama Başkanlığı
Gelir Yönetim Başkanlığı
İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı
Üretim Planlama Başkanlığı
Pazarlama & Satış
Kurumsal İletişim Başkanlığı
Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı
Pazarlama Başkanlığı
Satış Başkanlığı
Turkish Cargo
Kargo Operasyon Başkanlığı
Kargo Pazarlama Başkanlığı
Kargo Satış Başkanlığı
Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanlığı
Yatırım & Anlaşmalar
Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı
Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı
Yatırım Yönetimi Başkanlığı
BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL
"Kriterleri taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitemiz üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayan adayların ve kurumsal web sitesi başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
İlan 01.03.2020 tarihine kadar yayında kalacaktır.
Sınıf şartını belgeleyebilmek için, “Eğitim Bilgilerim” kısmında “Lisans” sekmesinde yer alan “Dosya Seç” butonundan “Öğrenci Belgesi” yüklenmesi zorunludur.
Genel not ortalaması şartını belgeleyebilmek için, “Ana Sayfam” kısmında yer alan “Özgeçmiş Eklentileri” kısmından “Öğrenci Not Dökümü” yüklenmesi zorunludur.
Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adaylar "Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce" yazılı sınavına davet edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar "kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat" süreçlerine davet edilecektir.
Çalışma yeri İstanbul ve Ankara olup İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde; Ankara'da çalışacak kişilerin ise, Ankara ve çevresinde öğrenim görüyor olması tercih edilecektir. Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecek ve kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. Süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak, işe başlangıç belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır."
AIRSTARTER 2020 (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ) İLANI
Genel Kriterler
"T.C. vatandaşı olmak
Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
01.01.1994 ve sonrasında doğmuş olmak
En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin uzmanlaşmak istenen role göre ilgili bölümlerinde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek (Bilgi Teknolojileri alanı Yazılım ve Altyapı-Operasyon rolleri dışında çalışmak isteyen adaylarımız AIRSTARTER ilanımıza başvurabilir. Yazılım ve Altyapı-Operasyon rolleri sadece aşağıda belirtilen bölümlerden başvuru almaktadır. )"
YAZILIM ROLÜ İÇİN;
"Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) modeli, Java, IOS ve Android programlama dillerinin herhangi birinde bilgi sahibi ve yazılım alanında kariyer hedeflemek, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümü okuyor olmak şartı aranmaktadır.
Altyapı-Operasyon rolü için; Veritabanı Yönetimi, Uygulama Sunucusu ve Orta Katman Yönetimi, İşletim Sistemi, Network, Sistem Güvenliği, Sistem İzleme ve Operasyon, Microsoft sistemleri, Exchange, Active Directory, Domain Yönetimi, E-posta Arşivleme, BT Servis Yönetimi ve BT Süreç (ITIL, Prince2, vb.) vb. alanlarda kariyer hedeflemek,Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri bölümleri, Bilgisayar, Elektrik/Elektronik, Makine, Endüstri, Matematik, Yazılım Mühendisliklerinde okuyor olmak şartı aranmaktadır."
100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek
İstanbul’daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek
İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak).
Tercih ettiği rolde istenen bölüm kriterini sağlayamayan adaylarımızın başvurusu kabul edilmeyecektir.
ÇALIŞMA DÖNEMİ
"AIRSTARTER BT Programı kapsamında istihdam edilen kişilere 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde, 4. Sınıfta eğitimlerine devam ederken kısmi zamanlı olarak çalışma fırsatı sunulacaktır. Süreci başarıyla tamamlayarak istihdam edilen kişilerin Temmuz 2021 tarihinde mezun olmaları gerekmektedir. Yeni mezun ihtiyacı kapsamında, kısmi süreli çalışma sürecini başarıyla tamamlayan kişilerin süreç sonunda tam zamanlı istihdamı da değerlendirilecektir. "
ARANAN NİTELİKLER
"Bilişim alanına ilgi duyan
Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden
Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan
Ekip çalışmasına yatkın
Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip
Araştırmaya ve öğrenmeye açık
Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek
Raporlama ve dokümantasyona önem veren
MS Office araçlarını iyi seviyede bilen part-time çalışma arkadaşları arıyoruz."
NEREDE ÇALIŞABİLECEKLER
Türk Hava Yolları, kariyerine başlamak isteyenlere AIRSTARTER BT Programı ile Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcılığında Part-Time çalışma imkanı sunacağını duyurdu. AIRSTARTER BT Programı ile Part-Time çalışabileceğin başkanlıklar;
Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcılığı
Altyapı ve Operasyon Başkanlığı
BT Strateji ve Yönetişim Başkanlığı
Dijital İnovasyon ve Analitik Çözümler Başkanlığı
Kurumsal ve Operasyonel Çözümler Başkanlığı
Müşteri Çözümleri Başkanlığı
BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOLLAR
"Şartları taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitemiz üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve kurumsal web sitesi başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
İlan 01.03.2020 tarihine kadar yayında kalacaktır. Sınıf şartını belgeleyebilmek için, “Eğitim Bilgilerim” kısmında “Lisans” alanında yer alan “Dosya Seç” sekmesinden “Öğrenci Belgesi” yüklenmesi zorunludur. Genel not ortalaması şartını belgeleyebilmek için, “Ana Sayfam” kısmında yer alan “Özgeçmiş Eklentileri” sekmesinden “Öğrenci Not Dökümü” yüklenmesi zorunludur.
Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adayların tümü Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar; kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat süreçlerine davet edilecektir.Çalışma yeri İstanbul olup İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde okuyor olması tercih sebebidir.
Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluklarını belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgelerini hazırlamaları istenecek ve adayların istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır."