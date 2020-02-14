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    14.02.2020 - 11:48 | | DHA

    THY'den gençlere yönelik istihdam atağı

    Türk Hava Yolları(THY) gençlere yönelik iki alım ilanı yayınladı. İlanlara başvurular başlarken, "AIRSTARTER" adını verdiği program kapsamında THY'nin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere verdiği ilanlar 1 Mart 2020 tarihine kadar yayında kalacak.1 Ocak 1994 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyenler ilanlara başvurabilecek.

    THY'den gençlere yönelik istihdam atağı

    Türk Hava Yolları'nın(THY) büyüyen filosuna paralel olarak çalışan sayısı da hızla artıyor.  Bugün 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 270 uluslararası olmak üzere dünyanın 127 ülkesindeki 319 noktaya uçan THY'nin gençlere yönelik yayınladığı iki ilana başvurular başlarken, ilanların detayları şöyle duluruldu: 

    ARANAN GENEL KRİTERLER ŞÖYLE;

    "T.C. vatandaşı olmak

    Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

    01.01.1994 ve sonrasında doğmuş olmak

    En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek

    (Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenimine devam eden ve yazılım alanında uzmanlaşmak isteyen adaylarımız AIRSTARTER BT ilanımıza başvurabilir.)

    100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek

    İstanbul ve Ankara’daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek

    İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak)"

    ÇALIŞMA DÖNEMİ ŞÖYLE DUYURULDU

    "AIRSTARTER Programı kapsamında istihdam edilen kişilere 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken kısmi süreli olarak çalışma fırsatı sunulacaktır. Süreci başarıyla tamamlayarak kısmi süreli istihdam edilen kişilerin Temmuz 2021 tarihinde mezun olmaları gerekmektedir. Yeni mezun ihtiyacı kapsamında, kısmi süreli çalışma sürecini başarıyla tamamlayan kişilerin süreç sonunda tam zamanlı istihdamı da değerlendirilecektir."

    ARANAN NİTELİKLER 

    "Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan

    Ekip çalışmasına yatkın

    Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip 

    Araştırmaya ve öğrenmeye açık 

    Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek

    MS Office araçlarını iyi seviyede bilen part-time çalışma arkadaşları arıyoruz."

    ÇALIŞMA ALANLARI NERELER OLACAK

    Türk Hava Yolları, kariyerine başlamak isteyenlere AIRSTARTER Programı ile birbirinden farklı alanlarda Part-Time çalışma imkânları sunacağını duyurdu. 

    AIRSTARTER Programı ile Part-Time çalışabilecek başkanlıklar şöyle 

    İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri

    İstihdam Başkanlığı

    Eğitim Başkanlığı

    Personel Yönetimi Başkanlığı

    Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı

    Uçuş Eğitim Başkanlığı 

    Kalite & Teknik

    Kalite Güvence Başkanlığı 

    Teknik Başkanlık 

    Mali 

    Finans Başkanlığı

    Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı

    Genel Satınalma Başkanlığı

    Operasyon 

    Entegre Operasyon ve Kontrol Başkanlığı 

    Güvenlik Başkanlığı

    Kurumsal Emniyet Başkanlığı

    Yer İşletme Başkanlığı

    Uçuş İşletme Başkanlığı

    Planlama 

    Ekip Planlama Başkanlığı 

    Gelir Yönetim Başkanlığı 

    İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı 

    Üretim Planlama Başkanlığı 

    Pazarlama & Satış

    Kurumsal İletişim Başkanlığı

    Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı

    Pazarlama Başkanlığı

    Satış Başkanlığı

    Turkish Cargo 

    Kargo Operasyon Başkanlığı 

    Kargo Pazarlama Başkanlığı 

    Kargo Satış Başkanlığı

    Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanlığı

    Yatırım & Anlaşmalar

    Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı

    Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı 

    Yatırım Yönetimi Başkanlığı 

    BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

    "Kriterleri taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitemiz üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayan adayların ve kurumsal web sitesi başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

    İlan 01.03.2020 tarihine kadar yayında kalacaktır. 

    Sınıf şartını belgeleyebilmek için, “Eğitim Bilgilerim” kısmında “Lisans” sekmesinde yer alan “Dosya Seç” butonundan “Öğrenci Belgesi” yüklenmesi zorunludur.

    Genel not ortalaması şartını belgeleyebilmek için, “Ana Sayfam” kısmında yer alan “Özgeçmiş Eklentileri” kısmından “Öğrenci Not Dökümü” yüklenmesi zorunludur.

    Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adaylar "Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce" yazılı sınavına davet edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar "kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat" süreçlerine davet edilecektir.

    Çalışma yeri İstanbul ve Ankara olup İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde; Ankara'da çalışacak kişilerin ise, Ankara ve çevresinde öğrenim görüyor olması tercih edilecektir. Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecek ve kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. Süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak, işe başlangıç belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır."

    AIRSTARTER 2020 (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ) İLANI

    Genel Kriterler 

    "T.C. vatandaşı olmak

    Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

    01.01.1994 ve sonrasında doğmuş olmak 

    En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin uzmanlaşmak istenen role göre ilgili bölümlerinde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek (Bilgi Teknolojileri alanı Yazılım ve Altyapı-Operasyon rolleri dışında çalışmak isteyen adaylarımız AIRSTARTER ilanımıza başvurabilir. Yazılım ve Altyapı-Operasyon rolleri sadece aşağıda belirtilen bölümlerden başvuru almaktadır. )"

    YAZILIM ROLÜ İÇİN;

    "Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) modeli, Java, IOS  ve Android programlama dillerinin herhangi birinde bilgi sahibi ve yazılım alanında kariyer hedeflemek, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümü okuyor olmak şartı aranmaktadır. 

    Altyapı-Operasyon rolü için; Veritabanı Yönetimi, Uygulama Sunucusu ve Orta Katman Yönetimi, İşletim Sistemi, Network, Sistem Güvenliği, Sistem İzleme ve Operasyon, Microsoft sistemleri, Exchange, Active Directory, Domain Yönetimi, E-posta Arşivleme, BT Servis Yönetimi ve BT Süreç (ITIL, Prince2, vb.) vb. alanlarda kariyer hedeflemek,Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri bölümleri, Bilgisayar, Elektrik/Elektronik, Makine, Endüstri, Matematik, Yazılım Mühendisliklerinde okuyor olmak şartı aranmaktadır."

    100’lük sistemde en az 70, 4’lük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olmak ve olduğunu belgeleyebilmek

    İstanbul’daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, haftada en fazla 30 saat çalışabilmek 

    İyi derecede İngilizce bilmek (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak). 

    Tercih ettiği rolde istenen bölüm kriterini sağlayamayan adaylarımızın başvurusu kabul edilmeyecektir.

    ÇALIŞMA DÖNEMİ   

    "AIRSTARTER BT Programı kapsamında istihdam edilen kişilere 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde, 4. Sınıfta eğitimlerine devam ederken kısmi zamanlı olarak çalışma fırsatı sunulacaktır. Süreci başarıyla tamamlayarak istihdam edilen kişilerin Temmuz 2021 tarihinde mezun olmaları gerekmektedir. Yeni mezun ihtiyacı kapsamında, kısmi süreli çalışma sürecini başarıyla tamamlayan kişilerin süreç sonunda tam zamanlı istihdamı da değerlendirilecektir. "

    ARANAN NİTELİKLER 

    "Bilişim alanına ilgi duyan 

    Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden 

    Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan 

    Ekip çalışmasına yatkın 

    Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip 

    Araştırmaya ve öğrenmeye açık 

    Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek 

    Raporlama ve dokümantasyona önem veren 

    MS Office araçlarını iyi seviyede bilen part-time çalışma arkadaşları arıyoruz."

    NEREDE ÇALIŞABİLECEKLER

    Türk Hava Yolları, kariyerine başlamak isteyenlere AIRSTARTER BT Programı ile Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcılığında Part-Time çalışma imkanı sunacağını duyurdu.  AIRSTARTER BT Programı ile Part-Time çalışabileceğin başkanlıklar;

    Genel Müdür (Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri) Yardımcılığı

    Altyapı ve Operasyon Başkanlığı

    BT Strateji ve Yönetişim Başkanlığı

    Dijital İnovasyon ve Analitik Çözümler Başkanlığı

    Kurumsal ve Operasyonel Çözümler Başkanlığı

    Müşteri Çözümleri Başkanlığı

    BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOLLAR 

    "Şartları taşıyan adayların, ilana kurumsal web sitemiz üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve kurumsal web sitesi başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir. 

    İlan 01.03.2020 tarihine kadar yayında kalacaktır. Sınıf şartını belgeleyebilmek için, “Eğitim Bilgilerim” kısmında “Lisans” alanında yer alan “Dosya Seç” sekmesinden “Öğrenci Belgesi” yüklenmesi zorunludur. Genel not ortalaması şartını belgeleyebilmek için, “Ana Sayfam” kısmında yer alan “Özgeçmiş Eklentileri” sekmesinden “Öğrenci Not Dökümü” yüklenmesi zorunludur.

    Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adayların tümü Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecektir. Sınavda başarılı olan adaylar; kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat süreçlerine davet edilecektir.Çalışma yeri İstanbul olup İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde okuyor olması tercih sebebidir.

    Mülakat öncesinde adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluklarını belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgelerini hazırlamaları istenecek ve adayların istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır."

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