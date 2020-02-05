THY’den Kuzey Avrupa indirimi

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşlarda, 17 Şubat’a kadar satın alacakları biletlerle 3 Şubat - 15 Haziran 2020 tarihleri arasında her şey dahil 200 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk yapacak.

Kampanyaya tabi biletlerin fiyatları THY’nin internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. Ayrıntılı bilgiye www.turkishairlines.com sitesinden ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.



