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11.01.2021 - 17:39 | | DHA

THY'den önemli maske uyarısı!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız." dedi.

THY'den önemli maske uyarısı!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıkamada Bilal Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız.

Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.

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