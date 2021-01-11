THY'den önemli maske uyarısı!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıkamada Bilal Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız.
Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.
Türkiye'yi sarsan cinayet! 'Yaşasın babam artık gelmeyecek'Antalya'da 12 yıllık eşini kendisini dövüp, işkence yaptığı gerekçesiyle öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, “Çocuklardan küçük olan 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı. Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söylediğini duydum. Çocuklar da şiddete uğramış" dedi.