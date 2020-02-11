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    11.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY’den özel fırsat

    Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa’ya seyahat edecek yolcularına uygun fiyat imkânları sunduğunu duyurdu.

    THY’den özel fırsat

    THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olan THY, İstanbul ve Ankara’dan; Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve Malta’daki 24 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, Türkiye çıkışlı uçuşlarda, 20 Şubat’a kadar satın alacakları biletler ile 24 Şubat - 20 Mayıs arasında her şey dahil 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekler.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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