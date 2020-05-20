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    HaberlerEkonomi Haberleri THY'den sefer açıklaması: İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başlanacağı tarihler
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    20.05.2020 - 21:52 | | DHA / AA

    THY'den sefer açıklaması: İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başlanacağı tarihler

    THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı iç hat seferlerinin 4 Haziranda dış hat seferlerinin ise 10 Haziranda başlayacağını duyurdu.

    THY'den sefer açıklaması: İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başlanacağı tarihler

    Aycı yeni dönem ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "İç hat seferleri 4 Haziran'da dış hat seferleri ise 10 Haziran'da başlayacak. Yolcularımızın beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak. Uçak altına kabul edilecek. 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek."

    YENİ TEDBİRLER

    Alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

    Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

     

    MFÖ'den maske tak şarkısıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar." ifadesini kullandı.
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