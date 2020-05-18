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    HaberlerEkonomi Haberleri THY’nin 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bileti 2.5 milyonu geçti
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    18.05.2020 - 07:00 |

    THY’nin 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bileti 2.5 milyonu geçti

    Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

    THY’nin 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bileti 2.5 milyonu geçti

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020’de İstanbul’dan Samsun’a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile yapılacak. THY’nin tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler, “www.tarihiyolculuk.com” adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, özel uçuş için hatıra biletleri oluşturanların sayısının 2.5 milyonu aştığını duyurdu. Üstün, “#TarihiYolculuk’ta 2.5 milyon yolcuyu aştık! Bu uçakta tüm Türkiye’ye yer var. Siz de ‘http://tarihiyolculuk.com’dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs’ı hep birlikte kutlayalım” ifadelerini kullandı.Vatandaşlar, aldıkları hatıra biletlerini sosyal medyada “#TarihiYolculuk ve #TK1919” etiketleriyle paylaştı. THY, 23 Nisan’ın 100. yılında da gökyüzüne ay yıldız izini bırakarak, dünyanın en büyük bayrağını çizmişti.

    Tarihi uçuşu onlar yapacak

    19 Mayıs günü İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak.

    Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
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