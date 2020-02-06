‘THY’nin hedefi dünya havacılığının zirvesi’

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından açıklanan verileri değerlendirdi.



Aycı, bir hayalleri ve bir hedefleri olduğunu belirterek, “Ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları’nı küresel havacılığın zirvesine taşımak için çaba harcıyoruz. Dünya havacılığını ve şirketimizi önemli derecede olumsuz etkileyen gelişmelerin yaşandığı 2019’u bu gibi güzel veriler ile geride bıraktığımız için mutluyuz” dedi.



Yeni yılda AnadoluJet markasıyla yurt dışı açılımı ile Türkiye’nin turizm merkezlerinden direkt uçuşlarla bu rakamları daha yukarı çıkaracaklarını belirten Aycı, şunları söyledi:



“Aralıkta yalnızca tarifeli yolcu seferlerimizle değil hava kargo operasyonlarımızda da başarılı bir performans sergiledik. Rüzgarın tersten estiği ve küçülmenin yaşandığı hava kargo pazarında Turkish Cargo markamız ile büyümeyi sürdürdük.”



Avrupa’da birinci



Uçuş ağını hergeçen gün genişleten THY, ICAO’nun aralık ayı verilerine göre yolcu sayısı artışı bakımından Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü havayolu şirketi oldu.



Yolcu sayısını 2018’in aynı ayına göre yüzde 7.1 artıran şirket, taşınan yolcu sayısı rakamlarına göre ise dünyada en fazla yolcu taşıyan 14. şirket oldu.

THY’nin, Aralık 2019 verilerine göre dıştan dışa transfer yolcu sayısında da önemli bir artış yaşadı. Aralıkta yüzde 6.9 artan toplam transfer yolcu sayısının tüm yolcu sayısı içindeki oranı yüzde 49.5’e çıktı.



Bilet fiyatı

korunacak

THY, seyahat programı belli olmayan yolcular için bilet fiyat koruması uygulamasını başlattı. THY’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, THY’nin fiyatı koru uygulamasında standart korumada yolcular, uçuşlarına kalan süreye bağlı olarak belirli bir tutar karşılığında fiyatı sabitleyebilecek. Biletleme durumunda ise ödediği tutar iade edilecek.