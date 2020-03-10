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Ã‡Ä°N'Ä°N Wuhan kentinde ortaya Ã§Ä±kan ve tÃ¼m dÃ¼nyada etkisini gÃ¶steren koronavirÃ¼s nedeniyle THY Ã¶nlemlerini arttÄ±rmaya devam ediyor. Son olarak THY, Ä°srail'e yaptÄ±ÄŸÄ± seferleri azaltma kararÄ± aldÄ±. Bu baÄŸlamda gÃ¼nlÃ¼k 10 frekans olarak icra edilen Ä°srail seferleri 11-12 Mart tarihlerinde Â 4'e, 13 Mart-31 Mart tarihlerinde ise sefer sayÄ±sÄ±nÄ±n 2'ye indireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°SRAÄ°L'DEN 14 GÃœNLÃœK EV Ä°ZALASYONU KARARIÂ

Konuyla ilgili olarak TÃ¼rk Hava YollarÄ± resmi internet sitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'de koronavirÃ¼s vakalarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len artÄ±ÅŸ nedeniyle, Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti 09 Mart 2020 itibari ile Ã¼lkeye dÃ¶necek tÃ¼m Ä°srail vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n, geldikleri Ã¼lkeye bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n 14 gÃ¼nlÃ¼k ev izolasyonuna alÄ±nmasÄ±na karar vermiÅŸtir. Karar uyarÄ±nca, Ä°srail'e gidecek olan yabancÄ± uyruklu turistlerin ve Ä°srail vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n da izolasyona girmeleri gerekecektir. YabancÄ± uyruklu yolcular iÃ§in bu talimat yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ gÃ¼n (09 Mart 2010 akÅŸam saatlerinden itibaren 72 saat) iÃ§inde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecektir. Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin aldÄ±ÄŸÄ± karar sonrasÄ±, TÃ¼rk Hava YollarÄ± gÃ¼nlÃ¼k 10 frekans icra ettiÄŸi Ä°srail uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± 11-12 Mart tarihlerinde gÃ¼nlÃ¼k 4 frekans ve 13-31 Mart tarihleri arasÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k 2 frekans icra etmeye devam edecektir" denildi.