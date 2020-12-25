MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri THY'nin Londra'ya tahliye seferleri başladı
ABONE OL
25.12.2020 - 14:04 | | DHA

THY'nin Londra'ya tahliye seferleri başladı

İngiltere ve Danimarka'da koronavirüsün mutasyona uğraması ve hızla yayılması nedeniyle seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçuşlarına başladı. İlk sefer bugün İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleşti.

THY'nin Londra'ya tahliye seferleri başladı

Mutasyona uğramış koronavirüs nedeniyle bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, ve Güney Afrika'dan yapılan tarifeli uçuşlar askıya almıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'den başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere Danimarka ve Güney Afrika'ya karşılıklı tahliye uçuşlarını başlatılacağını açıklamıştı.  Alınan karar kapsamında Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen yolcular öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından THY uçağıyla Londra'ya gittiler. 

THY'DEN YOLCULARA UYARI 

Tahliye seferleriyle ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Birleşik Krallık /Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine. Birleşik Krallık/Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı başka ülkelere uçuş yapacak yolcularımız, varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edilecektir. Aktarma yapacak yolcularımız, havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testi gerekliliği bulunmamaktadır. Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkelerarası farklılıklar yaşanabileceği için, önceden tedbir almanızı öneririz" denildi.

    38 ilde aynı zincir marketin şubelerini soydu! ‘Market faresi’ yakalandıKaraman’da bir market zincirinden 2 cep telefonu çaldıktan sonra Doğan Şimşek (35), yakalandı. Çevresinde 'Market faresi' lakabıyla tanınan Şimşek'in, 38 ilde aynı marketin şubelerinden hırsızlık yaptığı saptandı. Şimşek'in ayrıca bir süre, zincir marketin bir şubesinde çalıştığı tespit edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dünyaca ünlü boksörün kız kardeşi, Kapadokya’da karantinaya alındı!

    Dünyaca ünlü boksörün kız kardeşi, Kapadokya’da karantinaya alındı!

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

    Yol kenarında bitkin halde bulundu! '3 kişi kaçırdı'

    Yol kenarında bitkin halde bulundu! '3 kişi kaçırdı'

    Sıradaki Haber