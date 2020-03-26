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    HaberlerEkonomi Haberleri THYâ€™nin yolcu uçaklarÄ± kargo taÅŸÄ±masÄ± yapÄ±yor
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    26.03.2020 - 07:00 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°

    THYâ€™nin yolcu uçaklarÄ± kargo taÅŸÄ±masÄ± yapÄ±yor

    Turkish Cargo, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) sÃ¼recinde de TÃ¼rk Hava YollarÄ±â€™nÄ±n (THY) dÃ¼nya ile kurduÄŸu hava kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ kargo taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± alanÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rmeye devam ediyor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â

    THYâ€™nin yolcu uçaklarÄ± kargo taÅŸÄ±masÄ± yapÄ±yor

    THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 6â€™ncÄ± kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, kÃ¼resel etkileri yoÄŸun ÅŸekilde hissedilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bu sÃ¼reÃ§te, hem tedarik zincirinde oluÅŸabilecek aksamalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek, hem de saÄŸlÄ±k taÅŸÄ±malarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmek adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

    Turkish Cargo, 25 yÃ¼ksek kapasiteli kargo uÃ§aÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi seferlere ilave olarak THYâ€™nin yolcu uÃ§aklarÄ± ile de kargo taÅŸÄ±masÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. Yolcu uÃ§aÄŸÄ± ile yapÄ±lan kargo taÅŸÄ±malarÄ±nÄ±n ilkini, 20 Martâ€™ta B777 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±yla Ä°stanbul - Kiev rotasÄ±nda icra edildi.

    Ä°laÃ§ ve ekipman

    Ã‡inâ€™den temin edilen ve 15 dakikada virÃ¼s tespiti yapabilen hÄ±zlÄ± tanÄ± kitleri de TÃ¼rkiyeâ€™ye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Kritik sÃ¼reÃ§te 167 ilave kargo seferiyle, TÃ¼rkiye Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± ve varÄ±ÅŸlÄ±Â  toplamda 14 bin 500 tonluk ek kapasite oluÅŸturan global kargo taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± ekÂ  kapasite sunma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruduÄŸunu da aÃ§Ä±kladÄ±.

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    SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca: Ölü sayÄ±sÄ± 59 oldu, toplam vaka sayÄ±sÄ± da 2433'e yükseldiSaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca son durumu açÄ±kladÄ±, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandÄ±. 561 tanÄ± kondu. 15 hastamÄ±z hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiÄŸimiz hasta sayÄ±sÄ± 59. Toplam hasta sayÄ±mÄ±z 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDÄ°ÅžEYÄ° Ä°FADE EDEMEZ. SÄ±fÄ±r riskle yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸalÄ±m. Bizi hayata tedbir baÄŸlar." ifadelerini kullandÄ±.
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