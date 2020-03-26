THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 6â€™ncÄ± kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, kÃ¼resel etkileri yoÄŸun ÅŸekilde hissedilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bu sÃ¼reÃ§te, hem tedarik zincirinde oluÅŸabilecek aksamalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ebilmek, hem de saÄŸlÄ±k taÅŸÄ±malarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmek adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Turkish Cargo, 25 yÃ¼ksek kapasiteli kargo uÃ§aÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi seferlere ilave olarak THYâ€™nin yolcu uÃ§aklarÄ± ile de kargo taÅŸÄ±masÄ± yapmaya baÅŸladÄ±. Yolcu uÃ§aÄŸÄ± ile yapÄ±lan kargo taÅŸÄ±malarÄ±nÄ±n ilkini, 20 Martâ€™ta B777 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±yla Ä°stanbul - Kiev rotasÄ±nda icra edildi.

Ä°laÃ§ ve ekipman

Ã‡inâ€™den temin edilen ve 15 dakikada virÃ¼s tespiti yapabilen hÄ±zlÄ± tanÄ± kitleri de TÃ¼rkiyeâ€™ye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Kritik sÃ¼reÃ§te 167 ilave kargo seferiyle, TÃ¼rkiye Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± ve varÄ±ÅŸlÄ±Â toplamda 14 bin 500 tonluk ek kapasite oluÅŸturan global kargo taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± ekÂ kapasite sunma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruduÄŸunu da aÃ§Ä±kladÄ±.

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