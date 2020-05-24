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    HaberlerEkonomi Haberleri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan "Ramazan Bayramı" paylaşımı
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    24.05.2020 - 09:57 | | AA

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan "Ramazan Bayramı" paylaşımı

    Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan, her türlü zorluğa sabretmeyi bilen Türk milletinin yaşanılan zor günlerin de sabırla üstesinden geleceğini belirterek, "İnşallah hep birlikte bu salgını (Kovid-19) yenerek, eski günlerimize geri döneceğiz." ifadesini kullandı.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan "Ramazan Bayramı" paylaşımı

    Bakan Pekcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından video paylaştı.

    Paylaşımında tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların bu yıl ramazan ayını evlerde geçirdiğini hatırlatan Pekcan, iftar sofralarında ailelerle, eşle, dostla bir araya gelinemediğini, büyüklerin ziyaret edilemediğini kaydetti.

    Bu süreçte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Pekcan, "Tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Her türlü zorluğa sabretmeyi bilen milletimiz, bu zor günlerin de sabırla üstesinden gelecektir. İnşallah hep birlikte bu salgını yenerek, eski günlerimize geri döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Pekcan, Türk milletinin bayramını kutlayarak, herkesin sevdikleriyle sağlıklı, huzurlu, mutlu nice güzel bayramlar geçirmesini temenni etti. 

    İstanbul bayram sabahına sessiz uyandıCorona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda bayram namazının kılınmayacağı duyurulmuştu. Önceki gece 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da başlamıştı. Her bayram sabahı İstanbul’da dolup taşan Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerinde bu sabah bayram namazı kılınmadı. Namaz saatinde camilerden tekbir sesleri yükseldi.
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