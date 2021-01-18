Ticaret sınır tanımadı

Pekcan, AA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye olarak salgına çok hızlı reaksiyon göstererek; Habur, Kapıkule ve Kapıköy gümrük kapılarında ve Ro-Ro limanlarında temassız ticaret uygulamasını hayata geçirdiklerini, tedbirler sayesinde salgın öncesi dönemlere yakın bir sevkiyat akışını temin ettiklerini dile getirdi.

Salgına rağmen dış ticarette 2020 yılında birçok başarıya ve rekora imza atıldığına işaret eden Pekcan, alınan önlemler nedeniyle hudut kapılarındaki yolcu geçişlerinde düşüşler görüldüğünü, temassız ticaret ve dijital uygulamalar sayesinde ticari araç geçişlerinin ise kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

En fazla Habur’dan

Türkiye’de 30 kara, 8 demir yolu, 101 deniz ve 64 hava olmak üzere toplam 203 hudut kapısı bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, serbest bölge ve iç gümrük idareleriyle toplam 151 gümrük müdürlüğünün görev yaptığını bildirdi.

Geçen yıl Türkiye kara sınır kapılarından 1.7 milyonu giriş, 1.7 milyonu da çıkış olmak üzere toplam 3.4 milyon ticari aracın geçiş yaptığını bildiren Pekcan, “En fazla ticari araç geçişi yapılan sınır kapımız 1 milyon 90 bin ile Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı olurken, bunu 704 bin araç ile Kapıkule, 315 bin araç ile Sarp Gümrük Kapısı izledi” diye konuştu. Bu dönemde sınır kapılarından 7.6 milyon yolcunun giriş - çıkış yaptığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

“2019’da yolcu geçişi 27.5 milyon iken geçen sene salgının olumsuz etkisiyle bu rakam 7.6 milyona geriledi. 2019 yılında 3.7 milyon ticari araç giriş - çıkışı dikkate alındığında Kovid-19’a rağmen ticari araç giriş çıkış sayılarındaki olumlu tablo, aldığımız tedbirlerin etkisiyle ticaretin kesintiye uğramadan devam ettiğinin en büyük göstergelerinden biri oldu.”