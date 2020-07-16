TİM, 15 Temmuz şehitlerini andı

Törende İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden demokrasi şehidi 251 vatandaşın anısına 251 güvercin uçuruldu. Ayrıca Dış Ticaret Kompleksi’nde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı “15 Temmuz Şehitlere Saygı Köşesi” oluşturuldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl şehitler için TİM Genel Merkezi’nin bahçesine fidan diktiklerini hatırlatarak, “Şehitlerimizin adını TİM’de yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı. Gülle şunları söyledi:

“Artık, Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değildir. Ülkemiz bu hain teşebbüsün ardından gerek siyasi, gerek askeri, gerekse ekonomik anlamda hızlı bir şekilde atılımlarına devam etmiştir. Bunun sonucu olarak da, ekonomik anlamda birçok başarıya şahit olduk. Üretim durmadı, çarklar dönmeye devam etti. İhracatçılar olarak bizler, bu ülke insanına umut olmak için üretmeye ve ihracata durmaksızın devam edeceğiz.”

Katma değerli milli teknolojilere ağırlık verilerek, özellikle yerli savunma sanayi projeleriyle ülkenin net ithalatçı konumundan ihracatçı ülke konumuna geldiğini kaydeden Gülle, TİM olarak kendilerinin de bu uyanış bilinciyle verdikleri emeklerinin haklı gururunu rekorlarla yaşadıklarını ifade etti.