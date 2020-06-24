Titanyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Titanyum genellikle doğada az bulunan bir element olarak bilinir. Fakat yer kabuğunda en çok bulunan 6. elementtir. Jeolojik şartlarda seyrek olarak yataklanır.



Titanyum Özellikleri



Titanyum yapısı itibari ile birçok özelliğe sahiptir. Bu özellikleri sayesinde de çok fazla kullanım alanı bulunmaktadır. Titanyum elementinin özellikleri şu şekilde açıklanmaktadır:



- 22 atom numaralı kimyasal bir element olan titanyumun sembolü Ti'dir.

- Yapısı itibari ile hafif, güçlü ve parlaktır.

- Korozyona karşı dirençlidir.

- Titanyum bazı elementler ile alaşım yapabilir. Bu elementler demir, alüminyum, vanadyum ve moliblen elementleridir.

- Metalik bir ak elementtir ve yüksek dayanıklılığa sahiptir.

- Yoğunluğu düşüktür.

- Titanyum saf işlenmemiş hali ile esnektir.

- Yüksek erime noktası ile dayanıklı metallerden olması sebebi ile çok kullanışlı bir elementtir.

- Titanyum elementinin en ünlü kimyasal özelliği korozyona karşı dirençli olmasıdır.

- Titanyumun saf hali su içerisinde çözülemez fakat yoğun asit üzerinde çözünebilir.

- Atom ağırlığı 47,9'dur. Özgül ağırlığı ise 4,5'tur.



Titanyum Hangi Alanlarda Kullanılır?



Titanyumun birçok kullanıldığı alan bulunmaktadır. Fakat mevcut teknoloji ile işlenmesi ve yatakların dağınık olması sebebi ile pahalıdır. Titanyum yapısı itibari ile plastik, kağıt ve boya sektöründe kullanılmaktadır.



Titanyum elementi ayrıca yüksek hızla çalışan titreşimli parçalarda kullanılır. Daha çok savunma, uçak sanayileri, kimya, elektrokimya sektöründe sıklıkla kullanılır. Bu alanlarda dayanıklı metal olarak kullanılır. Fakat titanyumun işlenmesi zordur. Maliyetleri de fazladır. Bu nedenlerde özel alanlarda kullanıma geçilebilir.



Titanyumun kullanıldığı bir başka sektör ise araç motor parçaları ve fabrikaların kimyasal maddelerin üretimidir. Kozmetik ürünler, muşamba, beyaz mürekkep, renkli cam, seramik, kağıt dolguları

ve kağıt kaplamaları, vernik, cila, gözlük, cep telefonu, protezler gibi alanlarda da kullanılma şansı bulunur. Fakat bu sektörlerde işletilmesi zor ve maliyeti yüksektir. Ayrıca mücevher, takı ve saat gibi alanlarda da kullanılabilecek bir elementtir.