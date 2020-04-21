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    HaberlerEkonomi Haberleri TL ve döviz piyasaları ile EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak
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    21.04.2020 - 19:34 | | AA

    TL ve döviz piyasaları ile EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak

    Türk lirası ve döviz piyasaları ile EFT sistemi, 24 Nisan Cuma günü açık olacak.

    TL ve döviz piyasaları ile EFT sistemi 24 Nisan'da açık olacak

     

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merkez Bankası bünyesindeki Türk lirası ve döviz piyasaları ile Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminin 24 Nisan Cuma günü açık olacağı belirtildi.

    Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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