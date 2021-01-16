TMSF yönetiminde yeni fabrika

Erciyes Anadolu Holding’in, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında altı şirketi ile yer aldığını hatırlatan Gülal, şöyle devam etti:

“Ağustos 2016’dan bu yana TMSF kayyımlığında yönetilen Erciyes Anadolu Holding’in 2018’de 9.8 milyar TL olan cirosu yüzde 15’lik artışla 2019’da 11.2 milyar TL’ye yükseldi. Net karlılık yüzde 74 oldu. Bünyesinde hali hazırda 11’i hidroelektrik santrali (HES), biri rüzgar elektrik santrali (RES) olmak üzere toplam 12 enerji santrali var. Enerji şirketinin 2019 cirosu 43,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.”

797 şirkette kayyım

TMSF’nin bugün itibarıyla 38 ilde 797 şirkette kayyımlık görevini yürüttüğünü, 114 şirkette pay kayyımı ve 104 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyım olarak atandığını anlatan Gülal, şunları söyledi: “Bu şirketlerde toplam 40 bin 589 kişi istihdam edilmektedir. Yönetimimizdeki şirketlerin, 2020 sonunda aktif büyüklükleri 70 milyar TL, öz kaynakları ise 29.5 milyar TL seviyesindedir. Bu şirketlerin TMSF’ye devredildiğinden bugüne aktif büyüklükleri yüzde 64, öz kaynakları ise yüzde 63 oranında artmıştır. Bununla birlikte, şirketlerin sadece 2020 sonunda ciroları 35 milyar TL, dönem kârları ise 3.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.”

Toplantıda verilen bilgilere göre, 128 milyon liralık yatırımla 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 75 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, yıllık 480 bin adet yatak ve 420 bin adet sandalye üretim kapasitesine sahip. Bellona-6 halihazırdaki üretim kapasitesi ile 20 milyon 500 bin lira ciroya ulaşmışken, tam kapasiteye geçeceği haziran ayında ise aylık 40 milyon lira ciroya erişecek.