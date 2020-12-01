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01.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Tokyo Borsası’nda arıza istifası geldi

Dünyanın en büyük 3. borsası olan Tokyo Borsası’nda geçen ay yaşanan arıza istifa getirdi.

Tokyo Borsası’nda arıza istifası geldi

1 Ekim’de tüm gün süren arıza Tokyo Borsası’nda işlem yapılamamasına sebep olmuştu. Tokyo Borsası’nın başındaki isim olan Koichiro Miyahara, sorumluluğu üstlenerek istifasını açıkladı. Arızanın ertesi günü Tokyo Borsası normal işlemlere devam etmişti. Yaşanan sorunun siber saldırı sonucu olup olmadığı konusunda bir ipucuna rastlanmamıştı. Miyahara’nın yerine Akira Kiyota’nın geçeceği duyuruldu.

Ankara'da intikam cinayetiAnkara'nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü. Cinayeti işleyen şüpheli olay yerinden kaçtı.
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