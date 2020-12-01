Tokyo Borsası’nda arıza istifası geldi

1 Ekim’de tüm gün süren arıza Tokyo Borsası’nda işlem yapılamamasına sebep olmuştu. Tokyo Borsası’nın başındaki isim olan Koichiro Miyahara, sorumluluğu üstlenerek istifasını açıkladı. Arızanın ertesi günü Tokyo Borsası normal işlemlere devam etmişti. Yaşanan sorunun siber saldırı sonucu olup olmadığı konusunda bir ipucuna rastlanmamıştı. Miyahara’nın yerine Akira Kiyota’nın geçeceği duyuruldu.