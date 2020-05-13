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    HaberlerEkonomi Haberleri Tonu 500 doların altındaki patates ithalatına gözetim
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    13.05.2020 - 09:20 | | DHA

    Tonu 500 doların altındaki patates ithalatına gözetim

    Patateste (taze ve soyulmuş) CIF değeri ton başına 500 doların altında olanların ithalatına yıl sonuna kadar gözetim uygulanacak.

    Tonu 500 doların altındaki patates ithalatına gözetim

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine göre, 0701 kök gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) "patates (taze ve soyulmuş) başlığı altında 0701.90 GTİP ile "diğerleri" başlığıyla yer alan patates ürününün CIF değeri ton başına 500 doların altında olanların ithalatında gözetim uygulanacak ve gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olacak.

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