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    27.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Toplam 42 millet bahçesi tamamlandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 42 millet bahçesini tamamladıklarını belirterek “Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde artıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek adımları atacağız” dedi.

    Toplam 42 millet bahçesi tamamlandı

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemede bulunup çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, şehirlerin kalkınması ve yaşam kalitesinin yükselmesi amacıyla millet bahçeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleri, yeni sanayi alanları, sokakların sağlıklaştırılması gibi bir çok proje yaptıkları ifade etti.

    Daha önce kentte 2 millet bahçesini hizmete sunduklarını, 56 bin metrekarelik alanda başka bir millet bahçesi projelerinin bulunduğunu ve burayı 2021 Mayıs ya da Haziran ayında bitirmeyi planladıklarını belirten Bakan Kurum, bu proje içerisinde gastronomi sokağının bulunacağını ifade etti.

    81 ilde olacak

    Türkiye genelinde yürütülen millet bahçesi projelerine değinen Kurum, şunları kaydetti:

    “Şu an 81 ilimizde 266 millet bahçesi projelendirildi. Toplamda 50 milyon metrekareye yaklaştık. Bu bahçelerden bir kısmının açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapmıştık. 21 ilde 34 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik, 8 tanesi de açılışa hazır durumda. Yani 42 millet bahçemizi bitirdik. Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde arttıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek adımları atacağız. Bu millet bahçelerinin diğer bir özelliği de şehirlerimizde ekolojik koridorlarını oluşturmaktır. Tüm Türkiye’deki hedefimiz ülkemizin kuzeyi ile güneyini, doğusu ile batısını birbirine bağlayan 4 ana ekolojik koridor üzerinde diğer 22 ek koridorla birlikte de o yeşil alan miktarını artırıp, iklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek ve şehirlerdeki nefes almayı sağlayacak projeleri yapmaktır. Bu amaç ve hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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