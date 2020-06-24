Toryum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Son zamanlarda basında da sıkça duyulan toryum, geleceğin yeraltı madenleri arasında yer almaktadır. Yer kabuğunda tek başına var olan ve bunu yapabilmek için başka bir radyoaktif elementi ihtiyaç duymayan bu konuda iki önemli radyoaktif elementten biridir. Aynı özelliği gösteren diğer radyoaktif element ise Uranyum olarak öne çıkıyor. Bu iki radyoaktif element kullanım alanları ve gelecek açısından oldukça önemlidir.



Toryum Özellikleri



Toryum ortalama 60 farklı mineralin içerisinde yer alan önemli bir elementtir. Esas bileşeni olarak torit, bastnazit ve torianitin olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda Uranyum, Manganez, kurşun, kalay, magnezyum ve alüminyum ile sodyum ve demir gibi pek çok madde içeriğinde bulunmaktadır. Ergime noktası 1750 santigrat derece olan toryum, 4000 santigrat derecede ise kaynamaktadır. Korozyona karşı uranyuma göre çok daha dayanıklı bir madde olduğunu söylemek mümkün.



Aynı zamanda toryum suda çözünmez. Oda sıcaklığında dengeli şekilde kalırken, toz halinde iken kolay bir biçimde yanmak suretiyle thO32 şekline bürünmektedir. Dünya çapında zengin bir rezerve sahip olan toryum, bu konuda Türkiye önemli bir yerdedir. Kullanım alanı açısından şimdiden önemli bir potansiyel teşkil eden toryum, gelecek adına çok daha önemli olduğu biliniyor.



Toryum Hangi Alanlarda Kullanılır?



Toryum pek çok farklı alanda kullanılan en önemli elementlerden biridir. Özellikle başka hiçbir element ihtiyaç duymadan yer kabuğunda tek başına bulunma ayrıcalığına sahiptir. Bu doğrultuda dünyanın birçok farklı yerinde zengin rezervleri ile beraber çıkarılmak suretiyle, kullanım amacına göre devamlı olarak değerlendirilmektedir.



- En önemlisi nükleer santraller açısından enerji kaynağı olarak büyük öneme sahiptir.

- Gazlı lambalar için kullanılır,

- Uzay ve havacılık araştırmalarında değerlendirilir,

- Seramik parça ve pota imalatı,

- Birçok farklı farklı bilimsel cihaz üretimi,

- Lamba filament kaplaması,

- Birçok farklı elektronik cihazda,



Bu gibi alanlar ile beraber toryum özellikle nükleer santralleri yakıt enerjisi olarak ileride çok daha önemli bir yere sahip hale gelecek.