TOSEF'den salgın riskine karşı "vale" uyarısı

TOSEF'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile ortaya çıkan yeni satış sonrası çözümler ve alınması gereken önlemler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSEF Genel Sekreteri Turan, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs salgını ile birlikte servis girişlerinin yüzde 70'e kadar azaldığını bildirdi.

Son birkaç haftadır servislerde yaygınlaşan vale uygulamasının, hem müşteri hem de çalışanları riske attığına ve salgın riskini yükselttiğine dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dönem bizlere dijitalleşmenin önemini gösterdi. Satış sonrası hizmetlerin de kendi iş süreçlerini dijitalleştirmesi gerektiği tekrar ortaya çıkmış oldu. Bu dönemde vale uygulamasını doğru bulmuyoruz. Hem müşteriyi hem de valeyi riske attığını düşünüyoruz. Valenin aracı teslim alırken virüs kapma riski var. Araç onarımı tamamlanıp dezenfeksiyon sonrası vale ile teslimata gönderildiğinde taşıyıcı bir vale, aracın direksiyon simidi ya da vites topuzu kanalıyla virüsün müşteriye bulaşmasına neden olabilir. Sağlıklı zamanda vale hizmetini kesinlikle destekliyoruz, fakat ücreti mukabilinde olması gerekir, ciddi bir emek ve maliyetin olduğu bir hizmetten bahsediyoruz. "

Turan, diğer yandan, çalışanların aracı teslim almaya giderken ya da teslim sonrasında toplu taşıma aracını kullanmasının da ayrı bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Kaza riskinin olduğu bu hizmette sigortalılığın şart koşulması gerektiğini bildiren Turan, "Ancak bildiğimiz kadarıyla sigorta şirketleri bu tarz poliçeleri üretmekten imtina ediyorlar. Sigorta şirketleri de bu hizmeti sigortalamak için ürün çalışması yapmalılar önerisini getirmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

"TOSEF üyelerinin tamamının dijitalleşmesi için gerekli altyapıya sahibiz"

Halihazırda 657 üyesi bulunan TOSEF'in, satış sonrası hizmetlerde, kurulduğu ilk günden bu yana dijital dönüşüme önayak olduğunu aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

"Eksper ile dijital ekspertiz ve mutabakat, dijital evrak gönderimi ve dosya yönetimi, müşteri karşılama ve bilgilendirmede dijitalleşme acilen satış sonrasının aksiyon alması gereken konulardır. DESTECH Yazılım AŞ ile biz TOSEF olarak bir proje başlatmıştık. Tam canlı testlere başladığımız esnada bu salgın gerçekleşti. Hayat normale döndüğünde TOSEF üyelerinin tamamının dijitalleşmesi için gerekli altyapıya sahibiz." Turan, özel servisler için de tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.