TPAO Türk karasuları dışında petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO, Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulundu. Batman ve Siirt’te ruhsatı 10 yıl uzatmak için de başvuru yaptı.

Fatih Trabzon’da

Karadeniz’de sondaj yapmak için yola çıkan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon’a ulaştı. Törenle karşılanan ve parçaları limanda özel vinçle monte edilecek gemi, ilk sondaja 15 Temmuz’da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.