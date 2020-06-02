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    HaberlerEkonomi Haberleri TPAO Türk karasuları dışında petrol arayacak
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    02.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    TPAO Türk karasuları dışında petrol arayacak

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu alanlar için, ilave petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.

    TPAO Türk karasuları dışında petrol arayacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO, Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında yedi adet ilave petrol sahası için başvuruda bulundu. Batman ve Siirt’te ruhsatı 10 yıl uzatmak için de başvuru yaptı.

    Fatih Trabzon’da

    Karadeniz’de sondaj yapmak için yola çıkan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon’a ulaştı. Törenle karşılanan ve parçaları limanda özel vinçle monte edilecek gemi, ilk sondaja 15 Temmuz’da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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