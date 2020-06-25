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    HaberlerEkonomi Haberleri TP'nin petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı
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    25.06.2020 - 09:02 | | AA

    TP'nin petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) İstanbul, Tekirdağ ve Siirt, Batman sınırları içerisinde kalan petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

    TP'nin petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, İstanbul, Tekirdağ sınırları içerisinde 14,539 hektar yüz ölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

    Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

    TP, sahanın genişletilmesi için bu yıl 19 Mart'ta Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.

    Öte yandan Siirt, Batman sınırları içerisinde 8,452 hektar hektar yüz ölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 28.08.2030 tarihine kadar 10 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

    TP, sahanın genişletilmesi için bu yıl 22 Mayıs'ta Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu. 

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