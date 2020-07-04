Trabzonspor ilk yarı borsa şampiyonu

AA’nın derlediği verilere göre, spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 50.2 değer kazandı.

Yılın ilk yarısında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yatırımcısına kazandırırken sadece Fenerbahçe Futbol AŞ kaybettirdi.

Yılın ilk yarısında Trabzonspor, yüzde 218.1 ile yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Analistler, Trabzonspor’un bu yıl piyasa değerinin ilk defa 1 milyar TL’yi aşarak 1 milyar 985 milyon liraya kadar yükseldiğine dikkati çekti. Trabzonspor’u yüzde 43.4 ile Galatasaray, yüzde 23.3 ile Beşiktaş takip etti. Fenerbahçe’nin hisseleri ise yılın ilk yarısında yüzde 13 değer kaybetti.