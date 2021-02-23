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23.02.2021 - 14:04 | | AA

Trakya'daki barajların su seviyesi arttı

Trakya'da karın erimesinin yanı sıra sağanaklar bölgedeki barajların doluluk oranlarını geçen yıla göre arttırdı.

Trakya'daki barajların su seviyesi arttı

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 barajda geçen yıl şubat ayında ortalama yüzde 37 olan doluluk oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 47'ye yükseldi.

Edirne'de 6 barajda geçen yıl şubat ayında 248,4 milyon metreküp olan su seviyesi, Şubat 2021'de 273,7 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Kırklareli'nde barajlarda dikkati çeken artış

Kırklareli'nde ise baraj doluluk oranlarında ciddi artış yaşandı.

Kentte geçen yıl şubat ayında 4 barajda 106,8 milyon metreküp olarak ölçülen su seviyesi, bu yıl şubat ayında 228,6 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Kentteki barajlarda su seviyesi şubat ayında, geçen senenin aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı. Özellikle görüntüsü nedeniyle kuraklığın simgesi haline gelen Kayalıköy Barajı'ndaki artış bölge çiftçisini sevindirdi.

Kırklareli ve Armağan barajları da geçen seneye oranla doluluğunu artıran barajlar arasında yer aldı.

Tekirdağ'daki barajlarda su seviyesi geriledi

Tekirdağ'da ise 4 barajda geçen yılın şubat ayında 166,8 milyon metreküp olan su seviyesi 156 milyon metreküpe geriledi.

Bu kentte sadece Çokal Barajı'nda su seviyesi artarken, diğer 3 barajda düştü.

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