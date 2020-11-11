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11.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Trendyol’dan yeni teslimat modeli

E-ticaret sitesi Trendyol, müşterilerin siparişlerini anlaşmalı noktalardan ve kargo otomatlarından teslim alabilmesine yönelik yeni model kurdu.

Trendyol’dan yeni teslimat modeli

Trendyol’dan yapılan açıklamada yeni model şöyle anlatıldı:

“Trendyol, yeni teslimat modelinde normal kargo hizmetine ek olarak anlaşmalı olduğu noktalarla çok geniş bir teslimat ağını müşterilerinin seçimine sunuyor. Ayrıca Trendyol müşterileri, siparişlerini yerli girişimciler tarafından tasarlanan kargo otomatlarından da 7/24 teslim alabiliyor. Farklı teslimat noktaları ile seçim esnekliğinden faydalanmak isteyenler, siparişlerinde dilediği teslimat noktasından birini seçebiliyor. Sipariş teslimat noktasına ulaştığında da diledikleri gün ve saatte kolayca alabiliyor. Trendyol’un teslimat noktaları hizmetini seçen müşterilere 20 TL’lik indirim kuponu fırsatı da sunuluyor.”

Esnafa da katkı

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, şunları kaydetti:

“Yeni teslimat modelimiz ile müşterilerimize normal kargo hizmetine ek olarak paketlerini istedikleri saatte, istedikleri yerden teslim alma esnekliği sunuyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimize zamandan tasarruf ve esneklik sağlıyoruz. Bununla birlikte pandemide zor bir dönem geçiren mahalle esnafına da yeni bir kazanç yaratıyoruz. 81 ilde 2 bin 500’e yakın teslimat noktasına ulaştık. Yıl sonunda bu sayıyı 5 bine çıkaracağız. Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla teslimat noktası için çalışmaya devam ediyoruz.”

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