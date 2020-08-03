Tropikal güzellere gönlümüzü kaptırdık

Türk çiftçisinin tropikal ürüne ilgisi artıyor. Bakımı kolay, getirisi yüksek tropikal meyvelerin üretimi hızla yayılıyor. Türkiye’de muz, avokado, mango, Passion Fruit (çarkıfelek), ejder meyvesi, liçi, longan gibi birçok tropikal ürünün üretimi gerçekleşiyor. Bu ürünlerin bir kısmı ihraç edilirken, bir kısmı da iç pazara gönderiliyor. Üreticiler, pazarda sürekliliği sağlamak istiyor. Son dönemde Akdeniz’de çarkıfelek meyvesinin üretimine de hız verildi. Tropikal ürünler taze tüketilmesinin yanı sıra içecek, sorbe, dondurma yapımında da kullanılıyor.

Hasat zamanı

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın, ejder meyvesi, çarkıfelek gibi ürünlerin hasadının önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Özellikle son dönemde çarkıfelek meyvesinde üretim alanlarının arttığını dile getiren Yalçın, “Pandemi nedeniyle sağlıklı beslenmenin öneminin artmasıyla tropikal ürünlere de talep gösteriliyor. Avokado ve mango hasadı bayramdan sonra başlıyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesinden de bahseden Yalçın, “Alıcılar ve üreticiler burada aracı olmadan bir araya geliyor. Aracılar azaldıkça tüketiciler de uygun fiyatlı ürüne ulaşabilecek” diye konuştu.

İklim uygun

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya’nın mikroklima özellikleriyle tropikal ürünler için uygun olduğunu belirtti. Avokadoda 4 bin 500 dekarda 20 milyon adeti aşkın avokado üretimi yapıldığını söyleyen Göktepe, “Mango, çarkıfelek, ejder meyvesi, papaya, kumkuat gibi ürünler yaygın bir şekilde üretilmeye başlandı. Son zamanlarda çarkıfelek dikilmeye başlandı. Fide temini için çok fazla soran var. Yılda iki kere ürün veriyor. Bakımı kolay, hem de hızlı adaptasyon sağlıyor” ifadelerini kullandı. Çarkıfelek meyvesinde net bir fiyat oluşmadığını dile getiren Göktepe, “Kilosu 100 lira diyen de var, taneyle satılması uygun diyen de var. Tropikal ürünler için üretim yapılırken ilgili kurumlara başvurarak nasıl üretim yapılacağı, hangi çeşidin seçilmesi gerektiği yönünde bilgi alınmasını istiyoruz” dedi.

‘Türkiye’nin kalıcı meyvesi olacak’

Fidan yetiştiricisi Mustafa Ezici, çarkıfeleğin Türkiye’nin kalıcı meyvesi olacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onaylı 500 bin adet fideleri olduğunu belirten Ezici, bir zincir marketle de alım sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Ezici, “Almanya ve Hollanda’dan iki Türk yatırımcı geldi. Anlaşma yaptık, 15 dönüm alanda çarkıfelek ekildi. Bu yıl Alanya’da 350 dönüm alanda çarkıfelek ekeceğiz. Gelecek yıl haziranda 2 bin ton ürün hasat etmeyi planlıyoruz” dedi. Hedeflerinin tropikal ürünlerde 80 ülkeye 1 milyar dolarlık ihracat yapmak olduğunu belirten Ezici, “Çarkıfelek Karadeniz’de de ekiliyor, İstanbul Kemerburgaz’da da. 1.500 rakıma kadar oluyor, -3 dereceye kadar da dayanıyor. Kilosu 80 liradan alıcısı var. 1 milyon tona kadar pazarı olan bir meyve. Bir bitki yılda 2 kere ürün veriyor” diye konuştu. Ezici, Antalya’da tropikal meyve festivali yapmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

Hayvansal gübre önemli!

Tropik Türk firmasının Sahibi Ali Umut Deniz, tropikal ürün üretiminde altın kuralın ‘imkansızı’ başarmak olduğunu belirtti. Ananas, papaya gibi ürünlere yönelmek istediğini söyleyen Deniz, “Tropikal ürünlere talep var, yetiştirmeye çalışıyoruz. Çarkıfeleğin kilosu tarlada 15-20 lira arasında değişiyor. Üretimde hayvansal gübre kullanıyorum. Tropikal ürünlerde hayvansal gübre kullanmak önemli. Çünkü kimyasallar meyvenin özüne iniyor” dedi. Tayland’da da bir bahçesi olduğunu belirten Deniz, zeytin, nar, kiraz ektiklerini sözlerine ekledi.