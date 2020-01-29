TSB Elazığ ve Malatya’da hasar görenlerin yanında

“En büyük sorumluluğumuz hasar anında sigortalıların yanında olmaktır” diyen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Elazığ ve Malatya‘da hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılara ulaşmasını sağlayacaklarını ifade etti. TSB Başkanı Atilla Benli, 24 Ocak Cuma akşamı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremle ilgili bir açıklama yaptı.



Eksperler iş başında



Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileyen Benli, “Başta AFAD ekipleri olmak üzere bölgede arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere, barınma ve sağlık hizmeti veren tüm kurum ve çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz” dedi. Depremde evi, aracı, iş yeri, eşyaları hasar gören sigortalılara çağrıda bulunan Atilla Benli, “Öncelikli olan arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sigorta şirketlerinin hasar eksperleri ihbarda bulunan sigortalıların zararlarını tespit edecek. Hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız. Sektör olarak hasar anında sigortalıların yanında olmak en büyük sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Benli şöyle dedi:



Zorunlu deprem sigortası



“Depreme karşı yapısal ve yapısal olmayan önlemleri almanın yanı sıra evimizi, işyerimizi sigorta teminatıyla güvenceye almamız da şart. Sigorta teminatı vatandaşımıza depremden sonra hasar tazminatını alıp hayata kaldığı yerden devam etme şansı veriyor. Elazığ’daki 123 bin 310 konutun % 34.5 yani 42 bin 972 adedinin, Sivrice’de 123 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Vatandaşlarımız DASK’a başvurarak hasar tespiti yaptırıp zararını karşılayabileceklerdir.”