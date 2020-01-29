BİST119.8500,13EURO6,600,03USD5,980,09ALTIN303,170,37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TSB Elazığ ve Malatya’da hasar görenlerin yanında
    ABONE OL
    29.01.2020 - 07:50 |

    TSB Elazığ ve Malatya’da hasar görenlerin yanında

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Elazığ ve Malatya’da hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılara ulaşmasını sağlayacaklarını ifade etti. Benli, “Bu bizim en büyük sorumluluğumuzdur” dedi

    TSB Elazığ ve Malatya’da hasar görenlerin yanında

    “En büyük sorumluluğumuz hasar anında sigortalıların yanında olmaktır” diyen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Elazığ ve Malatya‘da hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılara ulaşmasını sağlayacaklarını ifade etti. TSB Başkanı Atilla Benli, 24 Ocak Cuma akşamı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremle ilgili bir açıklama yaptı.

    Eksperler iş başında

    Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileyen Benli, “Başta AFAD ekipleri olmak üzere bölgede arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere, barınma ve sağlık hizmeti veren tüm kurum ve çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz” dedi. Depremde evi, aracı, iş yeri, eşyaları hasar gören sigortalılara çağrıda bulunan Atilla Benli, “Öncelikli olan arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sigorta şirketlerinin hasar eksperleri ihbarda bulunan sigortalıların zararlarını tespit edecek. Hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız. Sektör olarak hasar anında sigortalıların yanında olmak en büyük sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

    Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Benli şöyle dedi:

    Zorunlu deprem sigortası

    “Depreme karşı yapısal ve yapısal olmayan önlemleri almanın yanı sıra evimizi, işyerimizi sigorta teminatıyla güvenceye almamız da şart. Sigorta teminatı vatandaşımıza depremden sonra hasar tazminatını alıp hayata kaldığı yerden devam etme şansı veriyor. Elazığ’daki 123 bin 310 konutun % 34.5 yani 42 bin 972 adedinin, Sivrice’de 123 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Vatandaşlarımız DASK’a başvurarak hasar tespiti yaptırıp zararını karşılayabileceklerdir.”

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber