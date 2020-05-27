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    HaberlerEkonomi Haberleri TSE Kovid-19 sonrasına odaklandı
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    27.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TSE Kovid-19 sonrasına odaklandı

    Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, koronavirüs salgını öncesinde hijyen ve sanitasyon alanında belgelendirme faaliyetleri yaptıklarını belirterek, “Pandemi sonrasında da dünyanın iyi  örneklerini inceleyip, üretici ve ihracatçılarımızın ihtiyaç duyacağı  belgeler ve standartlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şu anda en fazla  ağırlık verdiğimiz alan burası” dedi.

    TSE Kovid-19 sonrasına odaklandı

    Şahin, “Güvenli üretimin belgelendirilmesi, alıcılar ve hedef pazarlarda bir güven unsuru oluşturacaktır. İhracat pazarlarımızın tamamında güvenli  üretime yönelik bir arayış var. İhracatçılarımız dünyanın herhangi bir  bölgesine ihracat yapacak olduğunda, kendisinden pandemi sürecinde  üretimle alakalı güveni ispatlamak için istenen bazı belgeler varsa bizim  onlardan haberdar olmamız ve hazırlık yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

    Şahin, “Bu dönemde güvenli ve tedbirler alınmak suretiyle  gerçekleştirilen bir üretim, belgelendirmeye de konu olmuşsa bunun da TSE tarafından yapılması özellikle sanayi ürünü ihraç ettiğimiz pazarlarda  önemli bir güven sağlayacaktır” dedi.

    ‘Maske’ye 11 başvuru

    TSE’nin hazırladığı yıkanabilir bez maske standartlarına ilişkin 11 firmadan başvuru aldıklarını anlatan Şahin, şu bilgileri verdi:

    “Başvuruları değerlendiriyoruz. Maskelerin hatasız olması, burnu tamamen kapsayacak tutturucu bir malzemeyle desteklenmesi, olumsuz kimyasal içermemesi, bakteri toplama ve nefes alınabilme kabiliyeti olması, en az 5 kez yıkanabilmesi gerekiyor.”

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