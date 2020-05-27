TSE Kovid-19 sonrasına odaklandı

Şahin, “Güvenli üretimin belgelendirilmesi, alıcılar ve hedef pazarlarda bir güven unsuru oluşturacaktır. İhracat pazarlarımızın tamamında güvenli üretime yönelik bir arayış var. İhracatçılarımız dünyanın herhangi bir bölgesine ihracat yapacak olduğunda, kendisinden pandemi sürecinde üretimle alakalı güveni ispatlamak için istenen bazı belgeler varsa bizim onlardan haberdar olmamız ve hazırlık yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Şahin, “Bu dönemde güvenli ve tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilen bir üretim, belgelendirmeye de konu olmuşsa bunun da TSE tarafından yapılması özellikle sanayi ürünü ihraç ettiğimiz pazarlarda önemli bir güven sağlayacaktır” dedi.

‘Maske’ye 11 başvuru

TSE’nin hazırladığı yıkanabilir bez maske standartlarına ilişkin 11 firmadan başvuru aldıklarını anlatan Şahin, şu bilgileri verdi:

“Başvuruları değerlendiriyoruz. Maskelerin hatasız olması, burnu tamamen kapsayacak tutturucu bir malzemeyle desteklenmesi, olumsuz kimyasal içermemesi, bakteri toplama ve nefes alınabilme kabiliyeti olması, en az 5 kez yıkanabilmesi gerekiyor.”