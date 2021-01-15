TT Start için başvuru zamanı

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlere daha iyi bir kariyer deneyimi sunmak için hayata geçirdiği genç yetenek programı ‘Start’a seçilen genç yetenekler, Türk Telekom’un teknoloji, pazarlama ve müşteri hizmetleri, satış, finans, insan kaynakları, strateji planlama ve dijital birimlerinde işe başlama ve staj yapma fırsatı yakalayacak. Program başvuruları bir ay boyunca devam edecek.



Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Gençlere iletişim teknolojilerinin geleceğini deneyimleme fırsatı sunduğumuz ‘Start’ programımızda bu yıl yeniliğe gidiyoruz. Gelişim fırsatlarını başvuru sürecinden itibaren başlatıyoruz. Yedi aşamalı başvuru sürecimizde adaylarımızı tercih ettikleri alanda özel olarak değerlendirecek, proje kampımızda hem telekomünikasyon sektörünü hem Türk Telekom’u, hem de bu alanlarda yapılan çalışmaları tanıtmaya yönelik içerik sunacağız” dedi.