TÜAD yeni yönetim kurulunu seçti

İki yıl süreyle görev yapacak olan yeni yönetim kurulu, veri toplama kurulu, denetleme kurulu, etik ve disiplin kurulu üyelerinin de seçildiği olağan genel kurulda TÜAD Yönetim Kurulu Başkanı, ThinkNeuro CEO'su Doç. Dr. Yener Girişken olarak belirlendi.

2020-2022 dönemi yönetiminde as başkan görevini Kantar Insights Division CEO'su Hande Beceren, genel sekreter görevini Akademetre Research kurucusu Dr. Halil İbrahim Zeytin ve sayman görevini Kalite Araştırma Yönetici Ortağı Ebru Algım üstlenecek.

İki yıl boyunca görev yapacak TÜAD kurul ve organlarında görev yapacak isimler de seçimle belirlendi.

"Amacımız, birlik olmak ve sorunların üstesinde birlikte gelmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Girişken, araştırma sektöründe ancak değer yaratarak sürdürülebilir gelişimi sağlamanın mümkün olduğuna dikkati çekerek, "Yeni dönemde tüm paydaşlarla güçlü iş birlikleri kurarak, etkili bir iletişim modeliyle, onları daha iyi anlayarak hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Girişken, amaçlarının "Birlik olmak ve sektörümüzde daha çok paydaşa dokunarak, sorunların üstesinden hep birlikte gelmek" olduğunu belirterek, derneğin bu amacı yakalaması için güçlü ve birbirini iyi anlayan, farklılıkları kucaklayıp birlikte fayda yaratan bir yapı olacaklarına inandıklarını aktardı.