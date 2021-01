TÜGİAD’ın yeni başkanı görevine başladı

Türkiye çapında 800’den fazla üyesi ile 60’ın üzerinde sektörü temsil ederek yıllık 15 milyar dolarlık ihracat ve 23 milyar dolarlık ithalata yön veren TÜGİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Çevikel, katma değerli üretim yapan, ‘yükte hafif, pahada ağır’ ihracatı destekleyecek sektörlere odaklanacaklarını belirtti.



Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan TÜGİAD, 2021 yılı faaliyetlerine Nilüfer Çevikel başkanlığında başladı. TÜGİAD’ın 35 yıllık tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olan Çevikel, genç sanayici ve iş insanlarının Türkiye’deki ve yurt dışındaki en önemli temsilcisi olmaya devam edeceklerini belirtti. Kadınların her zaman aktif rol üstlendiği TÜGİAD’da ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Çevikel, TÜGİAD’ın 2021 yılında Türkiye çapında açacağı yeni şubelerle daha fazla genç girişimciye ulaşacağının altını çizdi.



Türkiye’nin kalkınma ve ihracat hedeflerine katkı vereceklerini ifade eden Çevikel, Türkiye’nin kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke olması yolunda iş dünyası ile devlet arasında ortak çalışma platformları oluşturmak istediklerini söyledi.



“Odağımız teknoloji”



Endüstri 5.0’ın konuşulduğu dijitalleşen dünyada, teknolojinin ekonomik büyüme için hayati önem taşıdığını belirten TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Dijitalleşme dünyamızda uzun yıllardır etkisini gösteriyordu. Teknolojik yatırımlar birçok ülkenin, yerli ve yabancı pek çok şirketin en önemli gündem maddesiydi. 2020 yılında yaşadığımız Kovid-19 krizi dijitalleşmenin hızını artırdı ve etki alanını genişletti. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin teknolojiyi üreten ve satan ülke konumunda olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada biz de TÜGİAD olarak değişen dünyada, yeniliklere yön veren bir noktada kendimizi konumlamak istiyoruz” dedi. Yazılım ve programcılık alanında Türkiye’nin pazar payını büyütmek üzere teknoloji şirketleri ve start up’ların en yakın destekçisi olacaklarını söyleyen Çevikel, “tüm genç girişimcilere kapımız açık” dedi.



“İnovatif fikir ve yatırımlara ihtiyacımız var”



TÜGAD’ın yeni dönemde inovasyon, teknoloji, dijital dönüşüm gibi başlıkların yanında gençlik, girişimcilik ve start-up’lar gibi konularda da önemli mesai harcayacağını ifade eden Nilüfer Çevikel, “İçinde bulunduğumuz çağ hızlı değişimlerin, her an yeni bir gelişmenin yaşandığı bir dünya sunuyor bizlere. Küresel köy, toplum 5.0, dijital dönüşüm, blockchain gibi her geçen gün yeni bir kavramla karşılaşıyor dünya. Daha dün Endüstri 4.0 konuşurken, bugün dünya Endüstri 5.0’ı konuşmaya başladı. Dünyaya ayak uydurmanın ötesinde, öne geçmek ve arkadan gelenlere yön vermek istiyorsak inovatif fikir ve yatırımlara ihtiyacımız var” yorumunda bulundu.



2020 yılının öne çıkan sektörlerinin e-ticaret, lojistik, üretim, yazılım ve teknoloji olduğuna değinen TÜGİAD Başkanı Çevikel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: ”Dijital ticaret, yeni girişimcilik kavramları, inovasyon, yenilikçi teknolojiler iş dünyasında gittikçe daha fazla yer kaplayacak. Eğer Endüstri 5.0’ın gerisinde kalmak istemiyorsak, bizim önceliğimiz de bu sektörler olacaktır. Katma değerli üretim yapabileceğimiz, yükte hafif, pahada ağır sektörlere önem vereceğiz. Hükümetimizin bu yöndeki teşviklerini de takdirle karşılıyoruz. 2020 gibi zor bir yılı geride bıraktık, geleceğe umutla bakıyoruz. TÜGİAD olarak ülkemizin, 2023 ve sonrasında hedeflerine ulaşması için her türlü çabayı göstereceğiz.”



TÜGİAD ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmeye devam ediyor



TÜGİAD, G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 YEA) Türkiye’yi temsil eden tek STK olmasının yanı sıra, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Başkanlığı ve Avrupa’da 11 ülkeden 300 binden fazla girişimciyi temsil eden Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevlerini başarıyla yürütüyor.



1993 yılından beri Brüksel’de daimî bir temsilcisi bulunan TÜGİAD ayrıca 84 ülkeden 200.000 Genç iş insanını hedef alan MAME (Akdeniz – Afrika – Orta Doğu Genç Girişimciler Ağı)’nın kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir.